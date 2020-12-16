Путин не пойдет на уступки по Донбассу: в СНБО объяснили, как действовать Зеленскому

Зеленский должен воспринимать себя не президентом, а верховным главнокомандующим - Кривонос / УНИАН

Властям следует понимать, что Москва и президент Владимир Путин не пойдут на уступки Киеву в рамках российско-украинского конфликта на Донбассе, так как военный потенциал двух государств несопоставим. Украина должна укреплять свой военный потенциал, чтобы иметь возможность вести переговоры с РФ.

Как заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью изданию Обозреватель, власти Украины должны понимать, что Россия и Путин не пойдут на уступки украинской стороне по причине военного преимущества Москвы. Возможно, Зеленский действительно хочет закончить войну на Донбассе, однако для этого ему нужно воспринимать свою должность не как главы государства, а как Верховного главнокомандующего.Читайте такжеАрестович объяснил, почему Путину нужно встретиться с Зеленским в нормандском формате

"Закончить войну есть желание. Насколько они хотят это сделать - это другой вопрос. И вопрос, какой ценой. В чем здесь проблема? В восприятии себя как президента. Но я бы поменял точку зрения. Воспринимай себя не как президента, а как Верховного главнокомандующего. И воспринимай того, с кем ты хочешь договориться, не как президента, а как Верховного главнокомандующего", - считает замсекретаря СНБО, при этом отмечая, что Путин, как верховный главнокомандующий РФ, не намерен идти на уступки, так как он чувствует себя сильным, а такие действия не будут восприниматься в его стране.

Следовательно, для укрепления переговорной позиции Киеву нужно договариваться с позиции наличия возможности противостоять России. Однако сейчас Украина при помощи силы действовать не может.

"Поэтому надо строить политику не с позиции - "давайте договоримся", а "давайте договоримся, потому что мы сильны и можем вам противодействовать". А сейчас мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест - зайца и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь. Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии", - подчеркнул Кривонос.Читайте такжеЗеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе

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