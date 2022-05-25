Путин ожидал, что Зеленский сдаст Крым и Донбасс: Маломуж назвал сценарии атаки России на Украину

Путин считал, что Зеленский согласится на признание Крыма "территорией РФ" и автономии Донбасса – Маломуж / Офис президента, Reuters

Поводом для войны России против Украины стала неспособность Владимира Путина диктовать свои условия Киеву. Он предполагал, что Владимир Зеленский будет якобы слабым президентом, который признает захваченный Крым российским, а по Донбассу согласится на контролируемую Москвой автономию. У Путина было несколько сценариев по Украине – политический, экономический и смена власти за счет российских ресурсов. Война рассматривалась в качестве крайнего варианта, Путин сомневался до последних недель. От наступления 16 февраля его отговорили, однако позже "ястребы" убедили главу РФ в том, что, дескать, за 3 дня российские войска захватят областные центры, а через 2 недели будут контролировать все Украину. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что после прихода к власти Джо Байдена в США, а Владимира Зеленского – в Украине, Путин увидел возможность для усиления своих позиции. Согласно его ожиданиям, американский глава государства не сможет контролировать Киев напрямую, а Зеленский согласится на условия по Крыму и Донбассу. Однако план провалился.

Читайте такжеПутин не верил, что Запад даст Украине оружие: Фейгин заявил о новом сюрпризе России от Киева и США"Когда в США пришел новый президент, Путин увидел, что он не может контролировать Украину прямо. Он предполагал, что Зеленский будет контролируемый слабый президент, что он в данной ситуации навяжет свою позицию, будет признание Крыма, а по Донбассу будет гибридная ситуация – автономия в пределах Украины, контролируемая Российской Федерацией. Не получилось так", - отметил Маломуж.

По словам генерала, Путин располагал несколькими сценариями – политическим, экономическим и смены власти за счет своих ресурсов: "экономических, политических и агентурных".

Как утверждает бывший глава СВР, полномасштабная война была крайним вариантом действий Кремля. Путин до последних недель сомневался в сценарии с боевыми действиями. Первый формат наступления мог быть реализован 16 февраля, но тогда его отговорили. Однако "ястребы" в окружении российского президента заявили, что невоенный путь будет долгим. Областные центры, как считали они, можно было захватить якобы за 3 дня, а взять под контроль всю Украину – за две недели.

"Война была как крайний вариант. Еще до последних недель он сомневался, начать ли войну. Первый формат был – 16 февраля начать наступление. Но силы, которые его ориентировали на другой путь, невоенный, оттянули этот процесс. Но "ястребы" победили, за несколько дней убедили – нет, этот процесс будет долгим, без гарантий, а война со слабой Украиной обеспечит быстрый эффект. В течение трех дней овладеем областными центрами, через две недели будем контролировать Украину", - сказал Маломуж.Читайте такжеНа Западе не добьются капитуляции Украины перед Путиным: Россия должна ответить за все – Дуда

Также бывший глава украинской внешней разведки добавил, что были в РФ и те, кто предупреждал Путина о крахе в результате нападения на Украину.

"Прямо обращались и неофициально, и через средства массовой информации, где прямо отмечали: билеты на войну – это конец России и тебе, Путин", - подчеркнул Николай Маломуж.

Ситуация на Донбассе

Советник Офиса президента Алексей Арестович 24 мая заявил, что российская армия пытается окружить Лисичанск и Северодонецк Луганской области и устроить там "второй Мариуполь".

"Вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть - от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка... Они замыкают и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача - сделать "новый Мариуполь", - объяснил ситуацию чиновник в разговоре с Марком Фейгиным на YouTube-канале Фейгин Live.

По его словам, там у вражеских войск серьезное преимущество по артиллерии и авиации. Армии Украины на этом направлении очень сложно. Но в самих Лисичанске и Северодонецке ситуация остается управляемой.

"Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем. Но сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Контрнаступление армии Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал прогноз, согласно которому ВСУ могут пойти в контрнаступление на захваченные войсками РФ позиции ориентировочно в середине лета, когда тяжелое вооружение от Запада поступит в нужных объемах. Поставки оружия ожидаются не раньше июля.

Военный эксперт Олег Жданов предполагает, что российская оккупационная армия в следующем месяце наступать не сможет – у нее нет достаточных резервов. По его мнению, Украина может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок оружия с Запада.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что армия Украины будет готова пойти в контрнаступление, однако украинские войска срочно нуждаются в поставках тяжелого оружия. Нужно ликвидировать преимущество россиян в вооружениях. Украинские военные подразделения собираются в ближайшие месяцы освободить восточные и южные регионы.

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