Путин теряет влияние, через месяц-два в Кремле может произойти раскол – Подоляк

Россия будет пытаться выйти из войны, чтобы не потерять свою государственность - Подоляк / Коллаж Офис президента Украины, сайт Кремля

Директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин теряет свое влияние. На политической арене появляются новые фавориты, такие как глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Раскол в Кремле может произойти уже через месяц-два. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на фоне постепенной утраты Путиным политического влияния появляются новые фавориты – Пригожин, Патрушев и Кириенко.

"Они постепенно берут на себя инициативу и говорят какие-то вещи, которые не такие радикальные, как это говорит господин Путин, или наоборот, более радикальные", - отметил Подоляк.

Как полагает чиновник, Россию в любом случае ждет раскол в политических элитах. Поражения в войне вынудят пойти на обновление власти.

"В российской элите однозначно будет раскол. Это – первое. Второе – Российская Федерация обязательно пройдет через внутреннюю политическую трансформацию, иначе никак. Она проигрывает войну и будет вынуждена идти на обновление своей политической элиты", - объяснил ситуацию Подоляк.

Советник главы ОП прогнозирует напряженные конфликты в Кремле, ослабление влияния Путина, смену главных спикеров элит и внутренний диалог о выходе из войны, чтобы не потерять государственность РФ.

"Вот это ключевая повестка дня, которой будет жить Российская Федерация буквально уже через месяц-два", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Война России против Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее сделал заявление о том, что Украина может поучаствовать в переговорах с Россией. Однако диалог должен базироваться на территориальной целостности украинского государства в рамках границ на 1991 год. Для этого Москва должна вывести свои войска со всех украинских территорий.

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия, дескать, больше не собирается свергать власть в Украине. По его словам, мол, "спецоперация" таких целей якобы "не преследует".

Глава Пентагоны Ллойд Остин предупредил, что если война РФ против Украины затянется, а ВСУ продолжат одерживать победы на поле боя, Путин может снова угрожать Киеву применением ядерного оружия. По мнению Остина, если Москву не остановить, другие мировые автократы будут пытаться заполучить ядерные вооружения.

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