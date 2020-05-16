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"Слуга народа" оскандалился заявлением о медицине

16 мая 2020, 23:56

Нардеп Евгений Шевченко соскучился по медицинским услугам времен Советского союза.

Евгений Шевченко затосковал по медицине СССР / фото Гордон

Во время пандемии опасного коронавируса один из "слуг народа" заскучал за советской медициной и даже выступил за ее восстановление в Украине.

"Я хочу, чтобы у нас была система как в Советском Союзе, потому что это лучшая система, которая была во все времена, и пандемия показала, что это лучшая система. И поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. У нас советская власть когда была в 1920-1930-х годах такие пандемии получала! Это все через кровь и смерти людей опыт, понимаете. Это нарабатывалось годами", - сказал депутат Евгений Шевченко в интервью программе "Тема дня", сообщила в Facebook журналистка Дария Гирна.

Он добавил, что экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун пыталась построить в Украине медицинскую систему, подобную канадской или британской, однако Украине надо стремиться к восстановлению именно советской медсистемы.

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"Пришла Супрун и говорит: "Будем делать, как в Канаде и в Англии". Главное - все, что предшественники наши разрушили, надо восстановить. Это главная реформа медицинская, которую я вижу", - сказал Шевченко.

Он считает, что бюджетные средства должны распределяться по больницам в зависимости от численности населения в том или ином регионе, а иную точку зрения он назвал "капиталистической".

"Этот капитализм, который нам навязывают, он никогда не приживется в Украине", - сказал нардеп.

По его словам, он сам "ни в какую клинику не ходит", а ребенка водит в частную клинику "Борис".

Пользователей соцсети возмутили такие высказывания Шевченко.

"Когда к власти придут адекватные проукраинские силы, для всех поклонников советской медицины надо оставить одну больницу. С очередью в 5 утра и ватой вместо лекарств", - написал пользователь Юрий Богданов.

"Депутат украинского парламента ратует за советскую медицину, но лечиться предпочитает в частной клинике "Борис". Ничего удивительного", - отметил Сергей Коротун.

Ранее Главред писал, что в течении нынешнего года медицину в Украине намереваются финансировать на уровне ничуть не меньшем, чем в 2019 году.

Также отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что зарплата врачей в Украине должна составлять не менее 25 тысяч гривен в месяц и для ее обеспечения на медицину нужно выделять не менее 6% от валового внутреннего продукта.

Слуга народа медицина Ульяна Супрун новости Украины
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