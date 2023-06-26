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Резников пояснил, почему нет большой проблемы в позиции США по "Украине-НАТО"

Дмитрий Видоменко
26 июня 2023, 09:12 обновлено 26 июня, 09:12
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Руководитель министерства обороны Алексей Резников уверен, что Украина станет членом НАТО, однако на это потребуется время.
Украина, НАТО, Резников
Украина станет членом НАТО через некоторое время - Резников / коллаж Главред, фото УНИАН и facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украинский министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина станет членом Североатлантического альянса, однако на это потребуется время. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

По словам Резникова, он ничуть не смущен недавними заявлениями американского президента Джо Байдена о том, что Белый дом не станет упрощать ради Украины процесс вступления в Альянс.

Он отметил, что членство Украины является интересом западных союзников, так как она знает, как победить и сдержать армию России.

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Резников также заявил, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ВСУ не выйдут на границы 1991 года.

"Мы будем готовы обсуждать послевоенное сосуществование с Россией, когда они уйдут с нашей земли", — сказал чиновник.

Резников особо отметил, что власти США являются крайне важным союзником Украины ‒ потому как располагают серьезными ресурсами и возможностью убеждать другие страны помогать Украине.

Украина в НАТО по ускоренной процедуре

Американское издание Axios ранее сообщило, что президент Штатов Джо Байден поддерживает идею генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая предполагает одобрение Западом вступления Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству в Альянсе. Решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что действительно может появиться возможность, предполагающая евроатлантическую интеграцию Украины по упрощенной схеме. Сам он поддерживает такую идею.

Позже Джо Байден сказал, что армия Украины уже соответствует стандартам Североатлантического альянса. Впрочем, пока он не поддерживает вступление Украины в НАТО без ПДЧ. По мнению Байдена, условия интеграции в Альянс должны быть едиными для всех.

Другие новости:

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