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Россия - агрессор, а Путин - военный преступник - Тигипко

5 марта 2022, 19:56

По словам предпринимателя, он остался в Украине и помогает армии, терробороне и тем, кто вынужден покинуть свои дома.

Тигипко
Тигипко считает Путина преступником / УНИАН

Украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко назвал РФ агрессором, а Путина - военным преступником, развязавшим войну против Украины.

"Да, считаю. Другого ответа сегодня быть не может. Россия агрессор, а Путин однозначно военный преступник. Военными преступниками являются и те, кто отдают приказы стрелять и направляют на нашу землю ракеты", - сказал Тигипко в интервью ЕП.

По его словам, военными преступниками являются и те, кто из танков и градов расстреливает наши города, школы, детдома, больницы, нажимая кнопку "пуск".

"Сколько еще нужно крови и смерти, чтобы прозреть? Развязанная против Украины война – это безумие и трагедия мирового масштаба, которой уже занимается Гаагский суд", - добавил Тигипко.

Также он добавил, что остался в Украине и помогает армии с закупкой оборудования, помогаем терробороне с амуницией и продуктовым обеспечением тем, кто вынужден покинуть свои дома.

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"Отмечу также, что многие наши сотрудники защищают Украину с оружием в руках. У меня каждый день по несколько сотен звонков – и на каждый нужно быстро реагировать. Поэтому, извините, нет времени на пространные комментарии. Надо заниматься реальным делом. О другом поговорим после победы, которую приближаем все вместе. Каждый на своем месте", - заключил бизнесмен.

Напомним, российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора. Они наносят точечные удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре страны.

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