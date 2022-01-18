Россия будет нагнетать войну на Донбассе под видом "защиты граждан РФ" - Зеленский

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что Российская Федерация может создать повод для эскалации "под видом защиты российских граждан" в зоне военного конфликта на Донбассе. Именно такое коммюнике было опубликовано на официальном интернет-портале руководителя страны по итогам его встречи с американскими сенаторами.

"Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан", − говорится в тексте.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Кировский районный суд (город Ростов-на-Дону) опубликовал на своем сайте приговор, где среди прочего упоминались "воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР". На данный момент запись с сайта удалена.

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