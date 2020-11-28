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"Россия будет пасти задних": Арестович рассказал о сценариях по Донбассу

28 ноября 2020, 12:58

Зеленский знает, что делать по части востока Украины, утверждает советник в ТКГ.

Арестович сказал, что у Киева есть шесть сценариев по Донбассу – Переговоры по Донбассу
У Киева есть шесть сценариев по Донбассу, сказал Алексей Арестович / УНИАН

Советник по информационной политике в минской Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) для урегулирования ситуации на части востока украинского государства Алексей Арестович сообщил, что Киев имеет шесть сценариев по Донбассу.

При любом развитии событий Россия будет пасти задних, "розовый" период закончился, рассказал эксперт Апострофу.

По словам собеседника, президент Владимир Зеленский и его окружение знают, что делают.

"…Есть шесть вариантов (по Донбассу – Ред.)… И это не то, что "а давайте что-то сделаем". Это очень четко прописанные сценарии. Президент знает, что делает. Люди вокруг него тоже знают, что делают", – сказал Арестович.

Ранее член партии Слуга народа, народный депутат и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев утверждал, что Россия снова срывает минские переговоры по Донбассу.

Нардеп добавил, что в ответ на предложения украинской стороны Россия всегда выдвигает неприемлемые условия и обвиняет в неготовности к переговорам.

Политик полагает, что возвращение Донбасса под контроль Киева невозможно мирным путем.

Владимир Зеленский Алексей Арестович новости Донбасса
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