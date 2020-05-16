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Россия планирует очередное вторжение в Украину - журналист

16 мая 2020, 18:28

По словам журналиста Юрия Бутусова, власти России мечтают об уничтожении энергетики Украины.

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов рассказал о попытках России уничтожить энергетику Украины

Известный журналист Юрий Бутусов, который ранее рассказал о рейде украинских диверсантов в Крым, на этот раз поведал о попытках России вторгнуться на энергорынок нашей страны для уничтожения энергетической отрасли.

Таким образом Россия хочет добиться остановки развития безтопливных – "зеленых" источников энергии. Цель - получить большее влияние на Украину. Об этом журналист Юрий Бутусов заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

По его словам, в Украине в 2015 году был подписан Национальный план развития альтернативной энергетики, а в 2017 году подписана Энергетическая стратегия Украины-2035, и несмотря на проделанную украинскими и зарубежными партнерами работу, эти документы умышленно не выполняются в угоду России.

"К сожалению, документы планирования в Украине – это как пиар. Они живут вместе с теми, кто их выпустил, и быстро забываются... А цена какая отсутствия этих стратегий? Мы воюем с врагом, у которого стратегия есть. Россия пытается вторгнуться на наш энергорынок через Беларусь, через Российскую Федерацию. Россия оказывает на нас системное давление на всех фронтах. В конечном итоге оказывается, что в этой войне есть не просто наши убытки, а есть еще реальная кровь людей", - отметил Бутусов.

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По мнению журналиста, Украина живет без реальной энергетической стратегии и решить проблемы, которые накапливались 30 лет, за один месяц не получится. В результате говорит Бутусов, миллиарды гривен убытков отрасли и кредиты, в т.ч. Энергоатома, придется покрывать за счет налогоплательшиков.

"Это абсолютно чрезвычайное состояние в энергетике. И я считаю, что, конечно, если снова мы будем говорить и в переговорах (с РФ – ред.) если будем искать компромиссы вместо того, чтобы честно говорить о том, что происходит, вот эти все миллиарды убытков опять будут, как всегда, списаны на государственную компанию", - добавил журналист.

Как сообщалось, импорт из России был открыт в сентябре по инициативе народного депутата Андрея Геруса. В 1 квартале Украина импортировала из РФ 54 млн кВт-ч электроэнергии и более 150 млн кВт-ч из Беларуси.

Юрий Бутусов энергетика новости Украины
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