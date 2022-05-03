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Россия и Путин не собираются останавливать войну: в МИД Украины ответили на инициативу Папы Римского

3 мая 2022, 22:54

В Киеве благодарны Папе Римскому, и ценят, что Украина остается в центре внимания понтифика.

Папа Римский, Франциск
Папа Римский Франциск готов отправиться в Москву на переговоры с Путиным / Reuters

Министерство иностранных дел Украины внимательно прочитало интервью Папы Римского и ценят его намерения помочь установить мир в стране. Однако сейчас для понтифика стало очевидно, что ни Россия, ни лично Владимир Путин не стремятся к прекращению кровопролития на украинской земле. Москва проигнорировала призывы Ватикана к прекращению войны. Киев приглашает Святейшего отца посетить Киев и призывает его молиться за установление мира на территории украинского государства. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

В комментарии ТСН он рассказал о том, что в ведомстве внимательно прочитали интервью понтифика итальянской газете Corriere Della Sera и ценят внимание, проявленное со стороны Папы Римского Франциска к Украине.

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По его словам, Папа пришел к выводу, согласно которому Москва проигнорировала его просьбы относительно прекращения войны. Киев, однако, подтверждает свою готовность к диалогу и снова предлагает Папе Римскому Франциску совершить визит в Киев.

"Верим, что добро непременно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине", - подчеркнул Олег Николенко.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск в интервью рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с ним сказал о якобы планах России завершить войну в Украине до 9 мая. Понтифик подчеркнул, что нужно приложить максимальные усилия для окончания боевых действий.

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Интервью Папы Римского Франциска газете Corriere Della Sera

Папа Римский Франциск в интервью крупнейшей итальянской газете Corriere Della Sera рассказал, что еще в марте направил президенту РФ Владимиру Путину предложение о проведение встречи с целью завершения войны России против Украины.

В частности, после 20 дней войны понтифик, по его словам, попросил одного из кардиналов передать Путину сообщение о готовности приехать на переговоры в Москву, чтобы попытаться остановить войну. Но российские власти ничего не ответили.

"Мы еще не получили ответ и мы все еще настаиваем, хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас. Но столько же жестокости, как не остановить?" – сказал Папа Римский.

В то же время Папа Римский Франциск обеспокоен тем, что Путин не остановится и говорит о своем намерении сначала отправиться в Москву на переговоры с главой РФ, и только потом в Украину.

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