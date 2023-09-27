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Россия метит на должность в ООН: у Кулеба резко указали на место агрессора.

Андрей Ганчук
27 сентября 2023, 21:57 обновлено 27 сентября, 21:57
Россия пытается доказать, что она способна безнаказанно нарушать права человека и совершать военные преступления, сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.
Николенко, Россия
Место российских военных преступников на скамье трибунала, а не в ООН - Николенко / Коллаж: Главред, фото: Facebook О. Николенко, УНИАН

Страна-оккупант Россия пытается продвинуть свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека, из которого агрессора исключили в прошлом году после полномасштабного нападения на Украину. Нельзя допустить ее возвращения в Совет. Место российских преступников – на скамье трибунала. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

На свой странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что Москва продвигает свою кандидатуру в Совет ООН по правам человека и фактически пытается показать свою способность совершать военные преступления и оставаться ненаказанной.

"РФ продвигает свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека. Напомню, что в прошлом она была лишена прав члена в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Таким шагом Россия пытается доказать, что она может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные и преступления против человечности", - сказал Николенко.

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Также он добавил, что место российских военных преступников – на скамье подсудимых, а не в ООН.

"Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на скамье трибунала, а не в Совете ООН по правам человека", - подчеркнул Олег Николенко.

Скандал с участием России в ООН

Постпред России в Организации объединенных наций Василий Небензя 20 сентября устроил истерику на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. В частности, российский делегат четырежды прерывал председателя заседания Совбеза премьер-министра Албании Эди Раму, чтобы не допустить выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Небензя "настаивал" на том, чтобы сначала выступили представители стран-членов Совбеза, и только потом Зеленский. На это ему ответили, что страны Совбеза согласовали регламент выступлений.

В итоге Эди Рама жестко поставил Небензю на место.

"Рама ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания. Небензя снова прервал его, выступив против и обвинив Раму в том, что тот выносит "политические оценки" как премьер Албании, а не как председатель Совбеза. Рама парировал, что Небензя сам спровоцировал его на это. В общей сложности постпред РФ четырежды просил слова, пытаясь не допустить выступления Зеленского, но Рама стоял на своём. "Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и президент Зеленский вообще не будет выступать", - подчеркнули журналисты, которые освещали заседание Совбеза.

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новости России ООН МИД Украины Олег Николенко война России и Украины
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