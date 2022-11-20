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"Россия понимает только силу": замглавы МИД Мельник призвал Шольца поставить Путину ультиматум

20 ноября 2022, 17:18

ФРГ должна остановить энергетический геноцид украинцев, сказал заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник.

Шольц, Путин, Мельник
Германия должна поставить Путину ультиматум с последствиями - Мельник / Коллаж Reuters, Кремль, посольство Украины в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц должен не просить, а требовать главу Кремля Владимира Путина вывести войска с территории Украины. Россия понимает только риторику силы. Нужно остановить энергетический геноцид украинцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел, бывший посол в ФРГ Андрей Мельник.

В своем Twitter-аккаунте он обратился к главе немецкого правительства Шольц с просьбой усилить риторику в отношении руководителя страны-агрессора РФ Путина и потребовать от него вывода войск из Украины.

Дипломат отметил, что нужно поставить Путину ультиматум – Россия понимает только язык силы.

"Господин канцлер. Рад, что вы призвали Путина: "Закончить эту войну", но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста", - подчеркнул Андрей Мельник.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Путина немедленно прекратить войну против Украины и вывести свои войска с украинской территории. Он подчеркнул, что Москва не может диктовать Киеву мир на своих условиях.

Ранее Шольц также заверил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Как подчеркнул Шольц, война с Киевом является частью большого похода Москвы против Запада.

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Другие новости:

Владимир Путин Андрей Мельник Олаф Шольц война России и Украины
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