"Россия понимает только силу": замглавы МИД Мельник призвал Шольца поставить Путину ультиматум

Германия должна поставить Путину ультиматум с последствиями - Мельник / Коллаж Reuters, Кремль, посольство Украины в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц должен не просить, а требовать главу Кремля Владимира Путина вывести войска с территории Украины. Россия понимает только риторику силы. Нужно остановить энергетический геноцид украинцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел, бывший посол в ФРГ Андрей Мельник.

В своем Twitter-аккаунте он обратился к главе немецкого правительства Шольц с просьбой усилить риторику в отношении руководителя страны-агрессора РФ Путина и потребовать от него вывода войск из Украины.

Дипломат отметил, что нужно поставить Путину ультиматум – Россия понимает только язык силы.

"Господин канцлер. Рад, что вы призвали Путина: "Закончить эту войну", но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста", - подчеркнул Андрей Мельник.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Путина немедленно прекратить войну против Украины и вывести свои войска с украинской территории. Он подчеркнул, что Москва не может диктовать Киеву мир на своих условиях.

Ранее Шольц также заверил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Как подчеркнул Шольц, война с Киевом является частью большого похода Москвы против Запада.

Смотрите видео ТСН - Шольц призвал КНР надавить на Россию для завершения войны против Украины

Другие новости: