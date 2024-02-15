Сакварелидзе заявил, что Пашинский причастен к его увольнению с должности заместителя генпрокурора

Сакварелидзе напомнил, что тогда генпрокуратура также расследовала дело о незаконной реализации "нефтепродуктов Курченко".

https://glavred.info/politics/sakvarelidze-zayavil-chto-pashinskiy-prichasten-k-ego-uvolneniyu-s-dolzhnosti-zamestitelya-genprokurora-10542050.html Ссылка скопирована

Сергей Пашинский / Фото УНИАН

Давид Сакверелидзе не исключает того, что Сергей Пашинский, который сегодня подозревается в хищении "нефтепродуктов Курченко", что нанесло ущерб государству почти на 1 млрд грн, был причастен к его увольнению в 2016 году с должности заместителя генерального прокурора. Об этом он заявил в интервью ИА "Українські новини".

Сакварелидзе напомнил, что тогда генпрокуратура также расследовала дело о незаконной реализации "нефтепродуктов Курченко". Но после того, как были проведены обыски и готовилось подозрение, его внезапно сняли с должности в ГПУ.

Отвечая на вопрос, мог ли лично Пашинский повлиять на руководство государства и Генпрокуратуры относительно его увольнения из ведомства, Сакварелидзе не исключает такой версии.

видео дня

"Я не исключаю этого. Конечно, что я знал, поскольку там были даже какие-то политические угрозы парламенту, если не дадут голосов, чтобы нас убрали и так далее. Они приходили к Порошенко и, как я понимаю, шантажировали его", - подчеркнул экс-заместитель генпрокурора в интервью. И добавил, что в то время Пашинский "был председателем комитета (Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны)" и "имел достаточно большое влияние".

Давид Сакварелидзе убежден, что Сергей Пашинский и сегодня еще сохраняет значительное влияние на общественность и политическую среду.

"У этих людей неограниченный ресурс. Они столько наворовали, что могли купить себе общественных деятелей и активистов, медиа, не говоря уже о телеграмм-каналах", - отметил бывший заместитель генпрокурора.

12 февраля 2024 года работники СБУ, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому и еще пяти фигурантам уголовного производства о незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных Украиной нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии. Это дело было подготовлено по материалам Государственной аудиторской службы Украины после проверки ГП "Укртранснафтопродукт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.