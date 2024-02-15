Сакварелидзе заявил, что Пашинский причастен к его увольнению с должности заместителя генпрокурора

Давид Сакверелидзе не исключает того, что Сергей Пашинский, который сегодня подозревается в хищении "нефтепродуктов Курченко", что нанесло ущерб государству почти на 1 млрд грн, был причастен к его увольнению в 2016 году с должности заместителя генерального прокурора. Об этом он заявил в интервью ИА "Українські новини".
Сакварелидзе напомнил, что тогда генпрокуратура также расследовала дело о незаконной реализации "нефтепродуктов Курченко". Но после того, как были проведены обыски и готовилось подозрение, его внезапно сняли с должности в ГПУ.
Отвечая на вопрос, мог ли лично Пашинский повлиять на руководство государства и Генпрокуратуры относительно его увольнения из ведомства, Сакварелидзе не исключает такой версии.
"Я не исключаю этого. Конечно, что я знал, поскольку там были даже какие-то политические угрозы парламенту, если не дадут голосов, чтобы нас убрали и так далее. Они приходили к Порошенко и, как я понимаю, шантажировали его", - подчеркнул экс-заместитель генпрокурора в интервью. И добавил, что в то время Пашинский "был председателем комитета (Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны)" и "имел достаточно большое влияние".
Давид Сакварелидзе убежден, что Сергей Пашинский и сегодня еще сохраняет значительное влияние на общественность и политическую среду.
"У этих людей неограниченный ресурс. Они столько наворовали, что могли купить себе общественных деятелей и активистов, медиа, не говоря уже о телеграмм-каналах", - отметил бывший заместитель генпрокурора.
12 февраля 2024 года работники СБУ, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому и еще пяти фигурантам уголовного производства о незаконном присвоении и продаже 97 тысяч тонн конфискованных Украиной нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии. Это дело было подготовлено по материалам Государственной аудиторской службы Украины после проверки ГП "Укртранснафтопродукт".