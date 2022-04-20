"Сдохнет или станет шелковой": Арестович поведал, чего ждать от России до 9 мая

Арестович рассказал, чего ждать после 9 мая / УНИАН

Российские оккупационные войска могут прекратить активное наступление до 9 мая, - после этого начнется позиционная война, в ходе которой оккупантов будут постепенно уничтожать, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в комментапии эфира 24 канала.

"Сценарий вполне может быть такой: до 9 мая они (оккупанты - ред.) сдохнут, не смогут активно наступать, а может это будет и раньше. А дальше позиционная война и где-то до июля мы будем их понемногу уничтожать на нашей земле", - рассказал он.

По словам Арестовича, при таком сценарии руководство РФ станет "шелковым" и пойдет на переговоры. Он не исключает, что оккупанты согласятся уйти по меньшей мере на позиции, которые были до 23 февраля.

Однако, главное условие для этого - предоставление Украине достаточного количества оружия, прежде всего дальнобойной артиллерии.

"Если этого не будет - это будет позиционная "суета", очень длинная и сложная для обеих сторон", - пояснил представитель Банковой.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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