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Семья бывшего главы БЭБ Федорова зарабатывает на государственных подрядах газовых компаний

Олег Макаров
24 октября 2024, 20:08
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Семья бывшего главы БЭБ Федорова зарабатывает на государственных подрядах газовых компаний

Бывший БЕБовец Федоров Эдуард Владимирович (уволен с должности и.о. директора БЭБ в августе прошлого года) все свои частные компании в 2012-2022 годах переписал на жену Ольгу Федорову. И сейчас бизнес-империя бывшего правоохранителя (Федоров был также руководителем Управления Службы безопасности Украины в Сумской области) зарабатывает десятки миллионов гривен на государственных подрядах разных компаний. Об этом свидетельствуют данные из Реестров и системы "Прозорро", говорится на аналитическом портале "ОпенДата", пишет Парламент.ua.

Так, компания ООО "ГТМ", принадлежащая Федоровой, в 2024 году выиграла тендеров на 18,6 млн грн, а в 2023 году – на 28,14 млн грн. Продает компания диоды, преимущественно "Запорожскому электровозоремонтному заводу" и "Киевскому электровагоноремонтному заводу".

ООО ОЦ "Специалист", в которой Федоровой принадлежит 100% компании, которая ранее была записана на самого Федорова Эдуарда, в течение 2024 года уже осуществила продаж своих услуг (обучение и стажировку) государственным учреждениям на сумму в 2 238 488 ₴, и основным ее покупателем сало АО "УКРТРАНСНЕФТЬ".

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Услуги по обучению и стажировке предоставляет еще одна компания семьи Федоровых – ООО "НЕО „СТАНДАРТ". Доход компании за 2023 год на этом бизнесе составил почти 28 млн грн, а самым крупным заказчиком у нее стало государственное АО "Укргаздобыча".

Кроме того, Федоровы также торгуют "исследовательскими услугами". ООО СПЛ "ЛАБТЕХ" Ольги Федоровой в настоящее время поставляет их украинским лицеям, школам и садам.

Ранее Федоров написал заявление об увольнении из БЭБ на фоне обвинений Бюро в давлении на бизнес. В должности и.о. руководителя БЭБа он пробыл три месяца, после чего сначала ушел в отпуск, затем на больничный, и только потом – в отставку. Все это происходило в период активной работы ВСК ВРУ по расследованию фактов неправомерной деятельности БЭБ и в период подготовки Советом обновленного законодательства о "перезагрузке Бюро".

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