Сфера услуг на украинском языке: у Зеленского резко отреагировали на ситуацию

В Офисе президента напомнили, что клиент сам выбирает язык обслуживания в заведениях / УНИАН

Вступление в силу закона, согласно которому сфера обслуживания в Украине переходит на украинский язык, не ущемляет прав клиента. По его просьбе обслуживание может происходить как на русском, так и на любых других языках. Никакой проблемы в этом вопросе не наблюдается.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию Укринформ, клиент самостоятельно определяет, какой язык будет использоваться во время предоставления ему услуг. Его права здесь ни в коем случае не ущемляются.

"По просьбе клиента обслуживание может происходить на любом языке, в том числе на русском. Еще раз повторяю ключевое: именно клиент является главным модератором диалога в сфере сервиса. И именно клиент определяет комфортные для себя условия общения", - отметил чиновник.Читайте такжеСМИ узнали, как в магазинах Киева соблюдают закон об украинском языке

Также он добавил, что никаких проблем из-за вступления в силу закона о переходе сфера обслуживания на украинский язык нет. Ситуацию используют в своих интересах политические группы, которые пытаются устроить раскол в обществе.

"Все традиционные спекуляции и инсинуациӥ на эту тему исходят сугубо от политически ангажированных команд, которые в очередной раз пытаются языковым вопросом расколоть украинское общество и спровоцировать очередную волну внутренних раздраев", - добавил Подоляк.

Напоследок он подчеркнул, что украинцы одинаково понимают как русский, так и украинский язык, и сами замечают "пропагандистскую искусственность этого вопроса".

Закон об украинском языке