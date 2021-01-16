Сфера услуг на украинском языке: у Зеленского резко отреагировали на ситуацию

Проблема перехода сферы услуг на украинский язык раздута пропагандой, считает Михаил Подоляк.
Вступление в силу закона, согласно которому сфера обслуживания в Украине переходит на украинский язык, не ущемляет прав клиента. По его просьбе обслуживание может происходить как на русском, так и на любых других языках. Никакой проблемы в этом вопросе не наблюдается.
Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию Укринформ, клиент самостоятельно определяет, какой язык будет использоваться во время предоставления ему услуг. Его права здесь ни в коем случае не ущемляются.
"По просьбе клиента обслуживание может происходить на любом языке, в том числе на русском. Еще раз повторяю ключевое: именно клиент является главным модератором диалога в сфере сервиса. И именно клиент определяет комфортные для себя условия общения", - отметил чиновник.Читайте такжеСМИ узнали, как в магазинах Киева соблюдают закон об украинском языке
Также он добавил, что никаких проблем из-за вступления в силу закона о переходе сфера обслуживания на украинский язык нет. Ситуацию используют в своих интересах политические группы, которые пытаются устроить раскол в обществе.
"Все традиционные спекуляции и инсинуациӥ на эту тему исходят сугубо от политически ангажированных команд, которые в очередной раз пытаются языковым вопросом расколоть украинское общество и спровоцировать очередную волну внутренних раздраев", - добавил Подоляк.
Напоследок он подчеркнул, что украинцы одинаково понимают как русский, так и украинский язык, и сами замечают "пропагандистскую искусственность этого вопроса".
Закон об украинском языке
- Верховная Рада 25 апреля прошлого года проголосовала закон Об обеспечении функционирования украинского языка. Законом, который поддержали 278 парламентариев, предусматривает статус украинского как единственного государственного языка в стране.
- С 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине должна предоставлять услуги на украинском языке.
- Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что ответственность за нарушение закона о языке будет нести бизнес. В случае первого нарушения предпринимателей ждет предупреждение, повторное нарушение может повлечь за собой штраф от 5 100 до 6 800 гривен.