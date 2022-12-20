Шуляк подчеркнула, что спустя 300 дней обороны от российского вторжения главное ее чувство - безграничная благодарность украинским воинам.

Елена Шуляк / facebook.com/el.shuliak

﻿Народный депутат и председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов, которые сегодня воюют за Украину. Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в Facebook.

Шуляк подчеркнула, что спустя 300 дней обороны от российского вторжения главное ее чувство - безграничная благодарность украинским воинам.

"Каждый день, каждое дело направлены на одно - как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и является целью моих встреч и общения с защитниками. Не только в тылу, а и на фронте - в Купянске, Херсоне, а неделю назад - и в Бахмуте", - написала она.

По словам главы СН, именно на это нацелены и реальные дела партии, а именно - непосредственная помощь военным подразделениям и направление 130 млн грн партийных средств на нужды армии.

"Как и многие из нас, я сегодня не в окопах под обстрелами. Но о том, как оно там - видела, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято - извиняюсь. Я - как и все мы - в вечном долгу перед военными и волонтерами, которые стоят на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни", - подчеркнула народный депутат.

Отметим, что ранее в украинском информационном пространстве распространилась дискуссия относительно будущей градостроительной реформы, которую запускает принятый парламентом законопроект №5655. И одна из его инициаторов Елена Шуляк лично приехала в госпиталь, где лечится раненый воин, с целью разъяснить детали документа и снять недоразумения. Впоследствии среди СМИ и блогеров возникли новые дискуссии уже относительно самого факта визита.