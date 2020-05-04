Рейтинг Слуги народа резко обвалился: кто проходит в новую Раду – опрос

Рейтинг партии Слуга народа просел / УНИАН

В Украине лидером электоральных симпатий остается партия Владимира Зеленского Слуга народа.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце апреля, в парламент прошли бы четыре партии, свидетельствуют результаты опроса относительно электоральных настроений украинцев, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В случае. если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то за те или иные партии проголосовал бы следующий процент населения: 18,5% проголосовали бы за партию Слуга народа, 9% - Партия Оппозиционная платформа - За жизнь, 8,7% - за партию Европейская солидарность, 6,8% - за партию Всеукраинское объединение Батькивщина, 2,1% - за Партию Шария, 2% - за партию Голос, 1,9% - за партию Сила и честь, 1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,4% - за партию Гражданская позиция, 1,2% - за партию Свобода, 1% - за партию Оппозиционный блок, за другие партии – в целом 2,8%, 4,8% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 24,5% - не определились, за кого голосовать, 3% - отказались отвечать на вопрос, 10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

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"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получим следующие результаты: 32,6% проголосовали бы за партию Слуга народа, 15,8% - за партию Оппозиционная платформа - За жизнь, 15,2% - за партию Европейская солидарность, 12% - за партию Всеукраинское объединение Батькивщина, 3,6% - за Партию Шария , 3,5% - за партию Голос, 3,4% - за партию Сила и честь, 2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,5% - за партию Гражданская позиция, 2% - за партию Свобода, 1,7% - за партию Оппозиционный блок, за другие партии – в целом 5%", - говорится в результатах опроса.

/ kiis.com.ua

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев. Если бы выборы президента состоялись в конце апреля, более 42% украинцев проголосовали бы за действующего президента.