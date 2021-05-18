В отставку хотят отправить еще одного министра, но "слуги народа" отрицают

Марина Лазебная может уйти в отставку

"Слуги народа" в стенах парламента обсуждают вопрос возможной отставки министра социальной политики Марины Лазебной, сообщил Українським Новинам информированный источник во фракции.

"Есть вопросов много к Лазебной", - сказал источник, отвечая на вопрос, известно ли ему, кто еще может быть отправлен в отставку после министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.

29 апреля депутат Рады Александр Качура (Слуга народа) сообщал на брифинге, что парламентарии инициируют отставку Лазебной.

Читайте такжеЗаседание "Слуги народа": нардепы определись с кандидатурами на посты министров

По словам Качуры, в Украине происходит фактически уничтожение санаторных школ-интернатов и специальных школ, вопросами которых и занимается министр соцполитики, в частности, уже ликвидировано 26 таких школ.

"Я уверен, что вопросы есть ко всем, на поверхность выплёскиваются пока только по Лазебной", - добавил информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что вопрос об увольнении Лазебной обсуждается, но не очень активно.

В то же время, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после назначения новых министров кадровых ротаций в правительстве не будет до осени.

Монобольшинство будет выдвигать на должность министра здравоохранения Виктора Ляшко с испытательным сроком в полгода.

По словам Арахамии, новый министр должен будет ускорить и отладить процесс вакцинации населения, ввести паспорта вакцинации и страховую медицину.

В свою очередь экс-министр здравоохранения Максим Степанов пожелал Ляшко удачи и быть сильным духом.

Отставка Максима Степанова - о чем ранее сообщал Главред: