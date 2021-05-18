УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В отставку хотят отправить еще одного министра, но "слуги народа" отрицают

18 мая 2021, 20:11
Прослушать новость
Остановить

Депутаты от фракции Слуга народа обсуждают в стенах парламента возможную отставку еще одного профильного министра.

Марина Лазебная
Марина Лазебная может уйти в отставку

"Слуги народа" в стенах парламента обсуждают вопрос возможной отставки министра социальной политики Марины Лазебной, сообщил Українським Новинам информированный источник во фракции.

"Есть вопросов много к Лазебной", - сказал источник, отвечая на вопрос, известно ли ему, кто еще может быть отправлен в отставку после министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.

29 апреля депутат Рады Александр Качура (Слуга народа) сообщал на брифинге, что парламентарии инициируют отставку Лазебной.

Читайте такжеЗаседание "Слуги народа": нардепы определись с кандидатурами на посты министров

По словам Качуры, в Украине происходит фактически уничтожение санаторных школ-интернатов и специальных школ, вопросами которых и занимается министр соцполитики, в частности, уже ликвидировано 26 таких школ.

"Я уверен, что вопросы есть ко всем, на поверхность выплёскиваются пока только по Лазебной", - добавил информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что вопрос об увольнении Лазебной обсуждается, но не очень активно.

В то же время, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после назначения новых министров кадровых ротаций в правительстве не будет до осени.

Монобольшинство будет выдвигать на должность министра здравоохранения Виктора Ляшко с испытательным сроком в полгода.

По словам Арахамии, новый министр должен будет ускорить и отладить процесс вакцинации населения, ввести паспорта вакцинации и страховую медицину.

В свою очередь экс-министр здравоохранения Максим Степанов пожелал Ляшко удачи и быть сильным духом.

Отставка Максима Степанова - о чем ранее сообщал Главред:

  • 14 мая пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний написала в Facebook, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. По ее словам, соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило в парламент.
  • Руководитель фракции Слуги народа Давид Арахамия назвал причины вероятной отставки руководителя Минздрава Максима Степанова. По словам Арахамии, Степанов провалил закупки вакцин против коронавируса.
  • Арахамия также заявил, что место Степанова может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко.
  • В свою очередь Ляшко пока не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав.

Кабмин отставка Марина Лазебная Владислав Криклий новости Украины Александр Качура Игорь Петрашко
Сейчас вы просматриваете новость «В отставку хотят отправить еще одного министра, но "слуги народа" отрицают». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы консервы, которые нельзя просто открыть и съестьНазваны консервы, которые нельзя просто открыть и съесть Симптомы деменции: две проблемы с деньгами, указывающие на то, что вы, возможно, на ранних стадияхСимптомы деменции: две проблемы с деньгами, указывающие на то, что вы, возможно, на ранних стадиях Гороскоп на 18 мая 2021 всех знаков Зодиака: роковое совпадение и полный фартГороскоп на 18 мая 2021 всех знаков Зодиака: роковое совпадение и полный фарт Адская 30-градусная жара и грозы: прогноз погоды на понедельникАдская 30-градусная жара и грозы: прогноз погоды на понедельник В моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходитВ моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходит

Последние новости

20:11
В отставку хотят отправить еще одного министра, но "слуги народа" отрицают
19:57
Гороскоп на завтра 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления Видео
19:45
В НАТО сделали заявление об угрозе для Украины со стороны РФ Видео
19:40
Старшая дочь Поляковой показала, как правильно пить пиво
19:38
Подсчитаны колоссальные убытки Украины от запуска Северного потока-2 Видео
Реклама
19:13
Полнолуние в мае 2021: когда Луна округлится, и как изменить свою жизнь Видео
19:13
Бывший тренер Владимира Кличко сделал сенсационное заявление о возвращении боксера на ринг Видео
18:29
Go-A ворвались в список лидеров Евровидения
18:21
Киев наглухо застрял в пробках: какие улицы стоит объезжать
18:18
Метинвест инвестирует в реконструкцию мариупольского пирса более 12 миллионов
18:10
Microsoft назвала игры, которые войдут в Xbox Game Pass до конца мая
17:58
"Министропад" продолжается: Степанова отправили в отставку Видео
17:32
Улучшение экологии Мариуполя: на меткомбинате Ильича завершился капремонт доменной печи
17:31
Дина Немцова развелась спустя год после свадьбы
17:27
Rockstar объявила точную дату выхода Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series Видео
17:17
Парламент уволил второго министра за день
17:16
Всплыли новые детали о женщине, которая демонстративно выбросила украинский паспорт Видео
17:08
Наоми Кэмпбелл стала мамой и показала милое фото своего ребенка
17:03
Почему Банковая пошла войной против Кличко, и кто в ней победит
16:43
Рада отправила в отставку министра инфраструктуры
Реклама
16:32
Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина Видео
16:30
Sony запустила финальную в этом году раздачу в рамках акции "Играйте дома"
16:30
В Укравтодоре пообещали сделать основные маршруты и транспортные развязки до конца 2024 года
16:03
Рецепт вкусного завтрака: невероятные панкейки, которые получатся у каждого Видео
15:50
Депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть: что изменится Видео
15:43
"Это уже полный звиздец": в Днепре копы избили коллегу на глазах у начальства Видео
15:40
Проведение на пароходе сделало "Молодость" известным на весь мир - руководитель фестиваля
15:25
Для всех ценителей "Ведьмака" от CD Projekt Red есть приятная новость Видео
15:14
Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России Видео
15:11
В 2020-м число найденных программ для киберпреследования возросло в 1,5 раза - исследование
15:10
Руководитель "Молодости" рассказал, как в Киев приезжали легендарные французские актёры
14:49
Беларусь не попадет на Евровидение 2022 из-за нового нарушения
14:40
Привычки, которые уродуют лицо: вы точно этим грешите Видео
14:35
Прыгнул с моста в Киеве: в больнице скончался 15-летний сын умерших от коронавируса супругов Видео
14:35
В FIFA 21 добавили убитого 15 лет назад футболиста Видео
14:14
В ресторане Киева надкушен половой орган: стали известны подробности инцидента
14:08
Боль до тошноты: магнитная буря с 18 мая 2021 набирает силу удара Видео
13:58
На киевском кинофестивале "Молодость" дебютировали многие звезды мирового кинематографа – Халпахчи
13:45
Создан алгоритм, позволяющий быстро и без ошибок печатать на смартфоне Видео
13:44
"Бабушка Яга": Пугачева без макияжа и в откровенном наряде напугала поклонников
Реклама
13:22
Должен сидеть в СИЗО: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука Видео
13:20
Как часто нужно менять полотенце: врачи дали ответ Видео
13:00
В Москве допустили рандеву Байдена с Путиным в одной из дипломатических столиц Европы Видео
12:44
Как правильно одеваться после 50 лет: хитрости, которые творят чудеса Видео
12:43
"Будет скользко": синоптик припугнула украинцев грозами и градом Видео
12:34
Новое поколение звука: Apple представила крупнейшее обновление сервиса Music
12:30
В НАТО сообщили, что вблизи Украины остаются десятки тысяч российских военных Видео
12:14
Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса Видео
12:09
Зеленский сделал важное заявление ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Видео
12:01
Что стоит за наездом Зеленского на Кличко мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять