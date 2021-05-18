В отставку хотят отправить еще одного министра, но "слуги народа" отрицают

Депутаты от фракции Слуга народа обсуждают в стенах парламента возможную отставку еще одного профильного министра.
"Слуги народа" в стенах парламента обсуждают вопрос возможной отставки министра социальной политики Марины Лазебной, сообщил Українським Новинам информированный источник во фракции.
"Есть вопросов много к Лазебной", - сказал источник, отвечая на вопрос, известно ли ему, кто еще может быть отправлен в отставку после министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова.
29 апреля депутат Рады Александр Качура (Слуга народа) сообщал на брифинге, что парламентарии инициируют отставку Лазебной.
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По словам Качуры, в Украине происходит фактически уничтожение санаторных школ-интернатов и специальных школ, вопросами которых и занимается министр соцполитики, в частности, уже ликвидировано 26 таких школ.
"Я уверен, что вопросы есть ко всем, на поверхность выплёскиваются пока только по Лазебной", - добавил информированный источник.
Собеседник агентства отметил, что вопрос об увольнении Лазебной обсуждается, но не очень активно.
В то же время, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после назначения новых министров кадровых ротаций в правительстве не будет до осени.
Монобольшинство будет выдвигать на должность министра здравоохранения Виктора Ляшко с испытательным сроком в полгода.
По словам Арахамии, новый министр должен будет ускорить и отладить процесс вакцинации населения, ввести паспорта вакцинации и страховую медицину.
В свою очередь экс-министр здравоохранения Максим Степанов пожелал Ляшко удачи и быть сильным духом.
Отставка Максима Степанова - о чем ранее сообщал Главред:
- 14 мая пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний написала в Facebook, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уходит в отставку. По ее словам, соответствующее представление премьера Дениса Шмыгаля поступило в парламент.
- Руководитель фракции Слуги народа Давид Арахамия назвал причины вероятной отставки руководителя Минздрава Максима Степанова. По словам Арахамии, Степанов провалил закупки вакцин против коронавируса.
- Арахамия также заявил, что место Степанова может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В свою очередь Ляшко пока не стал комментировать какие-то свои решения, если возглавит Минздрав.