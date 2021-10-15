СНБО призвал Кабмин немедленно оценить работу одного из министерств

СНБО обратился к Кабмину / Офис президента

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны обратился в Кабмин - правительство просят проверить качество работы руководства одного из министерств, сообщал во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов.

Речь идет о Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Вопросы его работы могут рассматривать уже на ближайшем заседании правительства.

"Министерство недостаточно выполняет указы президента. СНБО обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть вопрос качества работы руководства министерства на ближайшем заседании правительстве", - сказал Данилов.

Что рассмотрят на заседании СНБО 15 октября

По словам Данилова, на заседании планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр страны. Члены СНБО планируют заслушать отчеты компетентных органов "по каждому лицу, на которое наложены санкции за контрабанду".

Кроме того, Совет планирует рассмотреть вопросы получения лицензий оффшорными фирмами и принять решение по "ситуации с ворами в законе".

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Как и ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, на ближайшем заседании будет рассматриваться вопрос о контрабанде в стране. Также, по его словам, в повестке дня предусмотрен вопрос недропользования.

Как ранее сообщал Главред, Совет нацбезопасности последний раз вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.

Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.