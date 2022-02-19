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Согласовали совместные действия против агрессии РФ: о чем говорили Зеленский и Джонсон

19 февраля 2022, 14:50
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Лидеры встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Владимир Зеленский встретился с Борисом Джонсоном/ Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Германии. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

Лидеры обсудили, в частности, безопасность на фоне российской агрессии и договорились о дальнейших совместных действиях. Об этом сообщил в Twitter после встречи Владимир Зеленский.

"Встретился Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России. Договорились о совместных дальнейших действиях. Мы остаемся едиными в стремлении к деэскалации с помощью дипломатии. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира", – написал Зеленский.

Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждать также ситуацию вокруг Украины. Также он проведет ряд встреч на этой площадке.

Выступление Зеленского на конференции запланировано на 16:30 по киевскому времени и продлится до 17:00. Темой его выступления будет безопасность Украины и Европы. После выступления запланировано провести открытую дискуссию слушателей с президентом.

58-я Мюнхенская конференция по безопасности стартовала в пятницу, 18 февраля и продлится два дня

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