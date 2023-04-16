"Сомневались, что вернемся домой": Резников рассказал о переговорах с Россией в Беларуси

Пожать руку врагу – это было ужасно, отметил министр обороны Украины Алексей Резников, который принимал участие в переговорах Киева и Москвы весной 2022 года

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Это было ужасно – пожать руку врагу, - Резников / Коллаж УНИАН, Twitter М. Подоляка

Жать руку врагам в ходе переговоров Украины с представителями страны-агрессора России было ужасно. На первых трех встречах украинские делегаты чувствовали опасность и сомневались в том, что им удастся вернуться домой. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью испанскому изданию Larazon министр рассказал о том, что решение принять участие в переговорах между Киевом и Москвой далось ему тяжело.

"Было очень трудно сказать "да" президенту, когда он попросил меня, потому что я испытывал глубокую ненависть (к россиянам). И, как переговорщик, я знаю, что это эмоция, которая не приносит пользы. Это было ужасно – пожать руку врагу", - объяснил ситуацию Резников.

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По его словам, в ходе переговоров в Беларуси украинские переговорщики не чувствовали себя в безопасности и сомневались в том, удастся ли им вернуться в Украину.

"Было четыре встречи, три в Беларуси и одна в Турции. Скажу вам, что в первых трех мы совсем не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернемся домой", - подчеркнул Алексей Резников.

Переговоры Украины и России

После полномасштабного нападения страны-оккупанта России, которое произошло 24 февраля 2022 года, Киев и Москва в период с конца февраля до конца марта вели переговоры о завершении развязанной РФ войны против Украины.

В апреле ВСУ нанесли ряд болезненных ударов по оккупантам – выгнали врага из Киевской области и потопили крейсер "Москва". После освобождения Киевщины стало известно о зверствах российских оккупантов в Буче, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах. Переговоры были прекращены.

Украина готова вести переговоры с оккупантом Россией только с позиции силы и в случае капитуляции Москвы.

Постоянный представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева допустила переговоры с агрессором Россией после того, как ВСУ подойдут к Крыму. По ее словам, речь идет об ультиматуме оккупантам, которые должны будут выйти из полуострова.

Журналисты The Washington Post написали о том, что война России против Украины, вероятно, продлится до 2024 года. Со ссылкой на "один из слитых в Сеть документов Пентагона" они сообщили, что даже если ВСУ нанесут серьезный удар по российским оккупантам, это не приведет к переговорам.

Смотрите видео ТСН - кто пытался стать посредником в переговорах Киева и Москвы

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