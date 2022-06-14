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Союзная помощь Польши и Великобритании может решить исход войны в Украине – Пионтковский

14 июня 2022, 16:12

Российский публицист уверен, что "план Б" для Украины даст необходимый результат.

Союзная помощь Польши и Великобритании может решить исход войны в Украине / УНИАН

Победа Украины в войне против России зависит от западных партнеров и масштабов их военной помощи.

Российский публицист Андрей Пионтковский напомнил, что 15 июня, в Брюсселе состоится очередная встреча "Рамштайн-3", на которой будут обсуждаться предоставление Украине оружия, пишет 24 канал.

Однако, если результатом этой встречи снова станет лишь незначительное продвижение, следует переходить к "плану Б", где ключевую роль будут играть Великобритания и Польша

Речь идет о плане премьер-министра Бориса Джонсона по военной коалиции трех государств – Украина, Великобритания и Польша.

"Поэтому в случае неудачи "Рамштайна", если оттуда будут посылать какие-то неопределенные сигналы, а список Подоляка не будет удовлетворен, нужно переходить ко второму плану. Думаю, что Польша и Великобритания будут к этому готовы", - пояснил Пионтковский.

Публицист считает, что Великобритания видит в сегодняшней Украине Англию 1940 года – самую святую страницу в своей истории, когда британцы фактически один на один защищали мир от Гитлера. То же сейчас делают и украинцы.

Читайте такжеКак Борис Джонсон спас себя и Украину от забвенияНапомним, о планах создать такой альянс глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил 25 января. Он отметил, что Киев ставит перед собой задачу создания серьезных альянсов и продолжает искать пути для организации оптимальных для государства союзов.

Польша и Великобритания будут помогать нам оборонять нашу страну. Также усилия будут сосредоточены на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и на борьбе с дезинформацией.

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война в Украине Польша Андрей Пионтковский
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