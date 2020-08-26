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Срыв Нормандской встречи по Донбассу: у Кравчука назвали главную цель России

26 августа 2020, 12:45

Россия и Европа хотят решить конфликт на Донбассе до выборов президента США.

Украина,Россия
Россия по-прежнему не собирается идти на уступки Украине по Донбассу / УНИАН

Встреча советников лидеров стран Нормандского формата, которая была запланирована на 28 августа, отменена по инициативе Кремля и лично замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Играя на желании Европы завершить российско-украинский конфликт на Донбассе до окончания президентских выборов в США, Москва фактически перешла к шантажу и пытается легализовать оккупационные власти в ОРДЛО в правовом поле Украины.

Об этом заявили представители Донецка от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш и Денис Казанский в социальной сети Facebook.

По словам Казанского, Россия и до этого осуществляла попытку блокировки встречи, когда требовала от украинской стороны убрать из постановления ВР о местных выборах пункт, в котором РФ называют агрессором. Кравчук решил пойти на уступки, однако в ответ Москва отказалась от встречи в рамках советников Нормандского формата.

Как утверждает Гармаш, публикация в прессе проекта документа переговоров советников, который планировали принять по итогам встречи 28 августа, говорит о том, что Москва заранее готовилась сорвать переговоры.Читайте такжеЭксперт пояснил, почему Украина не спешит возвращать Донбасс

"Проект итогового документа встречи советников 28 августа, который был слит в СМИ, показывает, что РФ изначально подготовила ультимативный документ, который не мог быть согласован", - считает журналист.

Согласно позиции Гармаша, Россия, как и Европа, хочет не допустить участия Вашингтона в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Поэтому Москва специально разыгрывает эту карту.

Следовательно, Кремль фактически перешел к шантажу: либо Европа идет на уступки, либо россияне саботируют переговоры.

"Таким образом, РФ или добьется уступок по "Нормандии", или будет блокировать эту встречу и перенесет решение вопросов в ТКГ, где будет добиваться уступок от Украины, обещая заветную встречу и "мир", – добавил Гармаш, отметив, что Берлин и Париж не присутствуют на переговорах в Минске, тогда как Кравчук и Фокин достаточно слабо противостоят намерениям России сделать ОРДЛО субъектами переговорного процесса.Читайте также"Это опасно": Россия поднимет бунт на Донбассе из-за миротворцев – Кравчук

Казанский и Гармаш заверили, что Россия активно пытается легализовать свои оккупационные администрации в ОРДЛО в политическом и правовом поле Украины, поэтому компромиссы, которые предлагает Киев, обречены на провал.

"Никакие компромиссы и уступки не помогут", – подчеркнул Денис Казанский.

К слову, во вторник, 25 августа, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что встреча советников стран-лидеров Нормандского формата по Донбассу не состоится из-за командировки советника Макрона.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что переговоры глав МИД Нормандского формата могут состояться только в том случае, если сторонам удастся реализовать ряд решений, принятых в рамках саммита в Париже 8 декабря прошлого года.

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