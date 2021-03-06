США подключат к ситуации по Донбассу, но при одном условии – эксперт

Россия согласится на подключение США к переговорам в том случае, если Москва окажется в дипломатической изоляции – эксперт / Reuters

США можно подключить к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе только в том случае, если на это согласится Россия. Москва решительно выступает против такой идеи. РФ даст согласие на такую инициативу при условии полной блокады дискуссии Москвы и Вашингтона на международном уровне. При этом для Штатов это рискованный шаг, так как российское государство ведет войну на востоке Украины, сказал в эфире телеканала Украина 24 эксперт по вопросам международной политики Руслан Осипенко.

По его словам, Киеву нужно подключать Вашингтон к переговорам по Донбассу, но Россия на это не согласится, так как у США есть свой геополитический интерес. В таком случае изменится структура переговорной группы, которая уже работает по ситуации.

Однако РФ может согласиться на включение США в дискуссию по Донбассу в том случае, если Россию исключат из других международных площадок, а Вашингтон будет готов говорить с Москвой только по вопросам стратегической важности.Читайте такжеВ Кабмине объяснили, почему Путин согласится на участие США в переговорах по Донбассу

"Единственная возможность, когда Россия согласится, это когда на всех остальных международных площадках ей не дадут диалога с США, и США отказываются вести диалог по любым вопросам, за исключением стратегических, как ядерное оружие. А здесь они могут получить площадку, где они тет-а-тет будут разговаривать как будто под зонтиком ТКГ, но будут решать геополитические вещи", - полагает Осипенко.

При этом эксперт полагает, что для Штатов присоединение к переговорам по Донбассу станет определенным риском. Россия является участником конфликта на Донбассе, поэтому Вашингтон может попасть в зависимость от Москвы.

"Это рискованно для США, потому что они знают, что попадут в определенную зависимость от России, потому что Россия ведет вооруженный конфликт. И договоренность или не договоренность — сегодня Украину Россия обвиняет, а будет играть с американцами в политику и обвинять их направления за нашей спиной", - подчеркнул Руслан Осипенко.Читайте такжеЗачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины

Переговоры по Донбассу