Статья Медведева и провал диалога Путина с Зеленским: дипломат объяснил позицию Кремля по Украине

Содержание статьи Медведева об Украине наверняка было согласовано с Путиным – Грищенко / УНИАН

Статья зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева указывает на то, что на договоренности Киева и Москвы надеяться не следует. Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин уже давно не общаются. Материал, в котором подчеркивается жесткая позиция Кремля по российско-украинскому конфликту, наверняка был согласован с Путиным. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что публикация авторства Медведева "не добавляет оптимизма". Возможности прямых переговоров Зеленского с Путиным на данный момент ограничены, а президенты уже давно не ведут диалог.

Кроме того, по его словам, содержание текста Медведева фактически указывает на то, что Кремль лишний раз подчеркивает свою принципиальную позицию по Украине. Причем статья наверняка не могла быть опубликована без согласования с российским главой государства Владимиром Путиным.

"Статья Медведева не добавляет оптимизма вообще, поскольку ее никто не опровергал. Это выглядит как жесткое "повторяю для тугодумов - это то, что мы думаем". Человек, который занимал пост президента Российской Федерации, неважно даже, какой сейчас, не может просто так писать такого рода статьи без согласия президента РФ. Это просто абсолютно исключается", - подчеркнул Константин Грищенко.

Статья Медведева об Украине

Заместитель председателя Совета безопасности, третий президент РФ Дмитрий Медведев написал статью об Украине, которую 11 октября опубликовало российское издание Коммерсант. В своем материале он подверг жесткой критике Украину и президента Владимира Зеленского, используя штампы российской пропаганды. Медведев фактически подчеркнул, что Москва ни о чем не собирается договариваться с Киевом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал текст статьи Медведева "крайне странным" и "неуместным". Он подчеркнул, что бывшего главу российского государства не приглашали на переговоры Зеленского и Путина.

Бывший глава СБУ Игорь Смешко считает, что статья Медведева об Украине направлена на информационную подготовку россиян к возможному решению Москвой украинского вопроса военным путем. По его мнению, Россия ждет подходящего момента, чтобы реализовать свой сценарий.