Степанов рассказал, опасается ли отставки с поста главы Минздрава

Максим Степанов / УНИАН

Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информацию по данному поводу слухом, который распускают представители некоторых политически-финансовых групп.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала 112 Украина в четверг, 26 ноября нынешнего года. Кроме того, Степанов сказал, что готовится и дальше на своем посту спасать Украину и украинцев.

"Эти слухи определенные народные депутаты, политические силы начали распускать начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь развитием и реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь, чем собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год", ‒ заявил руководитель Минздрава.

К слову, в начале ноября нынешнего года фракция Голоса выступила за сбор подписей за увольнение Степанова ‒ сразу после того, как в Украине ввели "карантин выходного дня".

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