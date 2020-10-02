Сторонники Лукашенко предложили "перенести" столицу Украины в поселок

У Лукашенко отреагировали на позицию Киева относительно его дальнейшего президентства.
Сторонники действующего президента Беларуси Александра Лукашенко отреагировали на отказ Украины называть нынешнего белорусского лидера президентом после 5 ноября.
Telegram-канал Пул Первого, который считают близким к пресс-службе Лукашенко, предложил "перенести" столицу украинского государства.
Сторонники Лукашенко предложили считать столицей Украины не Киев, а поселок Борщи.
"Пул Первого предлагает считать официальной столицей Украины поселок Борщи. "Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook", – отмечается в сообщении.
- Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что после 5 ноября, когда истекает срок действия президентских полномочий Александра Лукашенко, в нашей стране нынешнего президента Беларуси будут называть просто по имени и фамилии.
- По его словам, незаконно избранный или нелегитимный президент – "это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook".
- Напомним, в Беларуси 9 августа после выборов президента начались массовые акции протеста. Страну охватили протесты после того, как появилась информация, что Александр Лукашенко якобы побеждает на выборах с огромным отрывом. Силовики жестоко расправлялись с участниками акций протеста.
- Белорусская оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях. Ряд стран мира осудили действия силовиков и не признали результаты выборов в Беларуси.
- Лукашенко обвинил в организации протестов страны Запада, сказал, что не уйдет из власти, а потом провел тайную инаугурацию. Ряд стран ЕС, США и Украина не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Автор: Екатерина Присяжнюк