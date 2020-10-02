Сторонники Лукашенко предложили "перенести" столицу Украины в поселок

Сторонники Александра Лукашенко предложили считать столицей Украины поселок Борщи / Reuters

Сторонники действующего президента Беларуси Александра Лукашенко отреагировали на отказ Украины называть нынешнего белорусского лидера президентом после 5 ноября.

Telegram-канал Пул Первого, который считают близким к пресс-службе Лукашенко, предложил "перенести" столицу украинского государства.

Сторонники Лукашенко предложили считать столицей Украины не Киев, а поселок Борщи.

"Пул Первого предлагает считать официальной столицей Украины поселок Борщи. "Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook", – отмечается в сообщении.

/ Скриншот с t.me/pul_1