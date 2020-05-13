В Газпроме ошарашили решением о судьбе Северного потока-2

Северный поток-2 планируют возобновить / Reuters

В Газпроме решили все-таки продолжить строительство Северного потока-2, которое остановилось в декабре прошлого года из-за санкций США.

Как пишет Bloomberg в среду, 13 мая, о возобновлении строительства свидетельствуют спутниковые фотографии порта Мукран в Германии, куда пришло способное достроить газопровод судно Академик Черский, отмечает издание.

Как сообщается, на пристань, оборудованную краном для погрузки, переместили участки трубопровода. При этом данные порталов слежения за судами свидетельствуют, что недалеко находятся и дноуглубительное судно, которое использует подрядчик строительства газопровода Nord Stream 2 AG.

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В то же время, в Nord Stream 2 не подтверждают, но и не опровергают, что принадлежащий Газпром" трубоукладчик будет использоваться в строительстве газопровода.

В своем комментарии компания в очередной раз заявила, что продолжит работы вопреки санкциям США.

Порт Мукран является логистическим центром строительства Северного потока-2. Оттуда отгружались трубы для укладки трассы, которая, по подсчетам агентства, проложена на 94%.

Напомним, ранее стало известно - корабль-трубоукладчик Академик Черский (который способен достроить Северный поток-2) встал на якорную стоянку вблизи порта Мукран в ФРГ. Кроме того, там же пришвартована российская трубоукладочная баржа Фортуна.