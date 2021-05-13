Суд над Медведчуком: когда начнется, и что грозит куму Путина

Виктору Медведчуку грозит арест / УНИАН

Суд над Виктором Медведчуком – нардепом, главой политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком, начнется в 13:00.

Дело Медведчука будет рассматривать Печерский райсуд, имя судьи – Вячеслав Пидпалый, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на источники.

Прокуратура требовала ареста Медведчука или альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен, написал в мессенджере нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

В 12:47 стало известно, что Медведчук прибыл в суд.

Кум Путина сказал, что от него не смогут принять деньги в качестве залога из-за наложенных санкций.

"От меня деньги никто принять не может. Счета заблокированы… Даже наличку из-за санкции у меня принять не могут. Как уплатить залог в размере 300 миллионов гривен, будем думать", – заявил он.

Напомним, в мае Виктора Медведчука в Украине обвинили в государственной измене.

Правоохранители утверждают, что нардеп вступил в сговор с Россией для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ сведения о секретном военном подразделении украинской армии и причастен к созданию организации "Промінь", главная цель которой – стать структурой влияния на Украину с помощью трудовых мигрантов.

Кум Владимира Путина отверг все обвинения.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.