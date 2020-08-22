Судьба "минского формата": Зеленский поставил точку в вопросе переноса переговоров

Зеленский поставил точку в вопросе переноса переговоров из Минска / УНИАН

Переговоры по Донбассу будут и дальше проходить в Беларуси, смысла в их переносе нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы благодарны каждой стране, которая предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все переговоры в формате "Минска", проходят в видео-формате из-за "ковида". Поэтому, я считаю, что от площадки или от города, или места формат не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в ТКГ. Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно, особенно сейчас, это делать. Минск был предложен, утвержден, и там эти переговоры продолжаются. Я не вижу смысла что-то менять. Я благодарен Казахстану. И многим другим странам: и Азербайджан нам предлагал площадку, и европейские страны. Но сейчас это не приоритетный вопрос", - рассказал Зеленский.

По его словам, сейчас Украину на переговорах в ТКГ представляет очень мощная команда.

"Что касается Кравчука и Фокина, – это профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности, я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск" и мы о некоторых вещах уже договорились. Да, ему помогают и господин Фокин, и господин Резников, и многое делает Андрей Ермак. Такая мощная команда. И Руслан Демченко… Там много людей. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии. Лучшего у нас нет, я так считаю", - объяснил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что на Донбассе режим тишины соблюдается ежедневно.

"Договорились о 20 участках разминирования – это большой шаг вперед. Договорились о точках разведения, об обмене пленными. Сейчас будем идти к выполнению всего этого уже в техническом направлении. Договорились о встрече советников в "нормандском формате": на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна еще быть встреча министров иностранных дел "четверки" и затем встреча лидеров", - сказал президент Украины.

Читайте такжеКравчук рассказал, что планирует изменить в ТКГ, чтобы остановить войнуНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен работой политика Леонида Кравчука на посту главы делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группы по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. На фронте уже больше месяца нет боевых потерь, что является большим достижением.

Об этом он заявил во время своего визита в Херсонскую область, сообщает Интерфакс-Украина.

Положительно оценив работу Кучмы, Зеленский заявил о том, что работа Кравчука его целиком и полностью устраивает – за последний месяц с украинской стороны нет потерь и ранений.