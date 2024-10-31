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Томагавки в Украине и планы РФ на новую войну: у Зеленского сделали заявление

Андрей Ганчук
31 октября 2024, 19:32
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Все крупные военные объекты на территории агрессора России могли бы попасть в зону поражения оружия Украины, отметил Михаил Подоляк.
Подоляк, Томагавк
Если в Украине будут ракеты Tomahawk, Россия подумает перед тем, как еще раз напасть - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Ключевые тезисы из заявления Подоляка:

  • Украина допускает размещение военных баз
  • Ракеты Tomahawk нужны, чтобы Россия еще раз не напала
  • Слив сведений о Tomahawk в СМИ - странная история

Третий пункт Плана победы о неядерном стратегическом пакете сдерживания предполагает размещение в Украине военных баз с ракетами Tomahawk. Такие ракеты на вооружении Сил обороны заставили бы Россию подумать, стоит ли через несколько лет начинать новую войну. Ведь Томагавки охватили бы все масштабные военные объекты на российской территории. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает 24 канал, чиновник назвал странной историей появление в американской прессе информации о ракетах Томагавк, поскольку речь идет о чувствительных для войны сведениях.

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По его словам, размещение Tomahawk планировалось для того, чтобы сдержать РФ от новой военной агрессии спустя несколько лет. Ракеты с боевым радиусом до 2500 км заставили бы врага серьезно задуматься.

"На сегодня понятно, что распиаренная российская система радиолокационного контроля и противоракетной обороны не является такой действенной, как там об этом рассказывали. Это был бы очень эффективный шаг, если бы в Украине против России были размещены ракетные комплексы. Вопрос в другом – если вы еще не приняли решение, то зачем все это сливаете и обсуждаете в газетах?" - подчеркнул Михаил Подоляк.

ракета Tomahawk инфографика
Кратко о ракетах Tomahawk / Инфографика: Главред

Что такое Tomahawk?

Ракета Tomahawk – испано-американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета большой дальности стратегического и тактического, подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Ракета летит на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Ракета на вооружении кораблей и подлодок Военно-Морских сил США. Американцы использовали ее во всех значительных конфликтах, в которых их армия принимала участие. Кроме США, такие ракеты есть и у Великобритании.

Дальность ракеты Tomahawk – ориентировочно от 600 до 2500 километров, пишет Википедия.

Ракеты Tomahawk для Украины – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее американская газета The New York Times опубликовала сведения о том, что Зеленский в рамках Плана победы (секретной части) просил США передать Украине ракеты Tomahawk дальностью 2500 км. Согласно заявлениям журналистов, эта информация попала им в руки от высокопоставленного чиновника из Вашингтона.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Белый дом за появление информации о Томагавках в СМИ. По словам главы государства, случай показал, что между Киевом и Вашингтоном нет никакой конфиденциальности.

Позже Зеленский уточнил свою позицию: появление информации о Tomahawk в американской прессе – сигнал о нерешительности партнеров. Фактически речь идет о том, что Соединенные Штаты не готовы поставить Киеву такие ракеты.

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