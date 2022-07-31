УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Треть имущества СССР за рубежом – вернуть Украине: Киев поставил России резкое условие

31 июля 2022, 23:54

Киев требовал от Москвы, чтобы она предоставила отчет о зарубежных активах Советского Союза, но россияне сведения так и не раскрыли, сказал Вадим Пристайко.

Украина, Россия
Россия незаконно переписала на себя советское имущество в Великобритании - Пристайко / Коллаж УНИАН

Украина требует, чтобы страна-агрессор Россия вернула Киеву хотя бы треть зарубежного имущества бывшего Советского Союза. Москва присвоила его себе после того, как взяла на себя долги СССР. Украинская сторона требовала от российского государства раскрыть сведения о зарубежных активов и долгах Союза, однако ответа так и не последовало. Об этом заявил посол в Великобритании Вадим Пристайко.

В интервью Суспільне он рассказал о том, что Россия взяла на себя долги СССР в обмен на право на имущество Союза. Украина дала свое согласие, но документы так и не были ратифицированы. Киев требовал, чтобы Москва раскрыла сведения относительно зарубежных активов и долгов Советского Союза, но информации так и не получила.

По словам Пристайко, в связи с этим, Украина требует от России вернуть хотя бы треть зарубежного имущества СССР. К примеру, помещения, которые находятся в Британии, но незаконно, с точки зрения Киева, были зарегистрированы на РФ.

"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", - подчеркнул Вадим Пристайко.

Национализация имущества граждан России в Украине

Верховная Рада 1 апреля поддержала в целом закон №7169, согласно которому имущество, которое принадлежит гражданам России, а также украинским гражданам, которые отрицают военную агрессию РФ в отношении Киева, может быть национализировано.

В частности, речь идет об имуществе физических лиц-граждан РФ, граждан других государств, связанных с Москвой, или бизнесе, среди бенефициаров которого значится Россия. Национализированное имущество должны отправить на выплату компенсации Украине за развязанную страной-агрессором войну.

Документ поддержали 305 народных избранников.

Смотрите видео ТСН – поможет ли национализация Украине отстроить государство

Другие новости:

новости России МИД Украины Вадим Пристайко новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:54

Треть имущества СССР за рубежом – вернуть Украине: Киев поставил России резкое условие

23:42

Гороскоп на август 2022 для Рыб: поездка за границу, ссора и служебный роман

23:31

Приметы на 2 августа: какие 3 вещи нельзя делать в день Ильи, чтобы не привлечь бедуВидео

23:06

Россия разразилась реакцией на конфликт Сербии и Косово: заговорили о "силовом сценарии"

22:58

Планировал зерновые переговоры в Турции: неожиданные детали гибели ВадатурскогоВидео

Реклама
22:40

Стреляет не только глазами: красавица экс-"холостячка" Мишина освоила пулемеет и гранатомет

22:21

Россия перебрасывает новые силы: Зеленский назвал направления вероятного удара РФВидео

22:11

Гороскоп на август 2022 для Скорпионов: кризис, риск травм и увольнениеВидео

22:05

Сербия стягивает войска и авиацию к Косово: на Балканах вновь разгорается война

21:40

"Варварская агрессия": в США отреагировали на кровавый теракт РФ в ЕленовкеВидео

20:59

Оккупанты заранее готовили могилы: всплыли новые доказательства теракта РФ в ЕленовкеВидео

20:30

Названо имя еще одного российского оккупанта-палачаВидео

20:21

Капитан атомной подлодки РФ пришел на парад к Путину с бретелькой от лифчика на головеВидео

19:54

Проблемы скрывать все труднее: в Сети указали на странный конфуз с ПутинымВидео

19:41

Авиация ВСУ бьет войска РФ на Херсонщине: под ударом опорные пункты, россияне несут потериВидео

19:30

ВСУ успешно отбивают атаки РФ, оккупанты частично продвинулись вблизи Авдеевки – ГенштабВидео

18:56

ВСУ разгромили "элитную" бригаду РФ: 300 морпехов уничтожены, сотни отказались воеватьВидео

18:50

День подруги 2022: теплые поздравления, милые картинки и открытки

18:44

Украину накроют сильнейшие грозы: синоптики рассказали, где будем "плавать"Видео

18:38

"РФ скрывает позор": Ермак объяснил, зачем оккупанты устроили теракт в СевастополеВидео

Реклама
18:30

Люди в Крыму начинают понимать, что оккупированный полуостров может охватить война – ГУРВидео

18:16

Над югом Украины сгущается тьма: зачем Россия накапливает силымнение

17:47

Гороскоп на август 2022 для Весов: самые опасные и самые удачные дниВидео

17:38

В Херсоне подорвали авто с копами-предателями: "демилитаризация" попала на видеоВидео

17:25

Армии РФ нужно бежать из Крыма, пока Керченский мост еще не уничтожен – АрестовичВидео

17:09

ВСУ уничтожили эшелон оккупантов из более 40 вагонов с техникой, личным составом и боеприпасамиВидео

16:58

Подготовка удара на юге: оккупанты перебросили десантников для отправки на войнуВидео

16:42

Войска РФ не будут наступать на Одессу, но могут попытаться дойти до Николаева – ЖдановВидео

16:40

Гороскоп на август 2022 для Дев: помощь высших сил, тайный роман и подарокВидео

16:25

"Морячки – ряженые": оккупанты опозорились с празднованием Дня ВМФ в захваченном ХерсонеВидео

16:17

Был целью оккупантов: у Зеленского рассказали детали гибели Вадатурского в Николаеве

16:16

Теракт в Еленовке: Россия игнорирует требование Украины о передаче тел погибших - ВерещукВидео

16:13

Астролог назвал сроки, когда Украина освободит Донбасс, юг и КрымВидео

15:50

На Запорожчине надеются, что ВСУ освободят регион от РФ в ближайшее время или до конца года – ОВАВидео

15:39

Прогремел мощный взрыв: нанесен удар по захваченному РФ аэродрому в МелитополеВидео

15:38

"Тиран лжет своему народу и миру": Стинг пылко поддержал Украину в войне с Россией

15:32

РФ попросит о переговорах, а через 9 лет нападет снова: неожиданный прогноз астрологаВидео

15:27

Стиль Путина выдержан: почему удар по штабу Черноморского флота был нужен самой Россиимнение

14:58

Отводят личный состав и технику: в разведке рассказали об отступлении РФ на ЗапорожьеВидео

14:46

США могут признать Россию государством-спонсором терроризма без поддержки ГосдепаВидео

Реклама
14:39

ПВО РФ бессильна: ВСУ ответили на обвинения в ударе по штабу ЧФ в КрымуВидео

14:22

Уничтожили с командиром: ВСУ разгромили целую роту оккупантов, которая только прибыла на ХерсонщинуВидео

14:09

Приезжай в Мариуполь, Харьков: в Сети разругали "умотавшую" в США Наташу Корольову

14:03

"Чуть не падала прямо на сцене": Злата Огневич призналась о болезни, которая мучает ее многие годы

13:30

Это был не просто удар: у Зеленского назвали три главных доказательства кровавого теракта в ЕленовкеВидео

13:03

В ближайшее время РФ может пойти в наступление: под серьезной угрозой два города - АндрусивВидео

13:02

Стало известно, где Путин прячет свою любовницу КабаевуВидео

13:00

Гороскоп на завтра 1 августа 2022: Овнам – неожиданности, Львам – деньги, Стрельцам – опасность

12:40

Кацурина очаровала семейным фото с Дантесом и детьми

12:40

Как избавиться от запаха мусора в квартире: советы и рекомендации

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять