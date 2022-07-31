Треть имущества СССР за рубежом – вернуть Украине: Киев поставил России резкое условие

Россия незаконно переписала на себя советское имущество в Великобритании - Пристайко / Коллаж УНИАН

Украина требует, чтобы страна-агрессор Россия вернула Киеву хотя бы треть зарубежного имущества бывшего Советского Союза. Москва присвоила его себе после того, как взяла на себя долги СССР. Украинская сторона требовала от российского государства раскрыть сведения о зарубежных активов и долгах Союза, однако ответа так и не последовало. Об этом заявил посол в Великобритании Вадим Пристайко.

В интервью Суспільне он рассказал о том, что Россия взяла на себя долги СССР в обмен на право на имущество Союза. Украина дала свое согласие, но документы так и не были ратифицированы. Киев требовал, чтобы Москва раскрыла сведения относительно зарубежных активов и долгов Советского Союза, но информации так и не получила.

По словам Пристайко, в связи с этим, Украина требует от России вернуть хотя бы треть зарубежного имущества СССР. К примеру, помещения, которые находятся в Британии, но незаконно, с точки зрения Киева, были зарегистрированы на РФ.

"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", - подчеркнул Вадим Пристайко.

Национализация имущества граждан России в Украине

Верховная Рада 1 апреля поддержала в целом закон №7169, согласно которому имущество, которое принадлежит гражданам России, а также украинским гражданам, которые отрицают военную агрессию РФ в отношении Киева, может быть национализировано.

В частности, речь идет об имуществе физических лиц-граждан РФ, граждан других государств, связанных с Москвой, или бизнесе, среди бенефициаров которого значится Россия. Национализированное имущество должны отправить на выплату компенсации Украине за развязанную страной-агрессором войну.

Документ поддержали 305 народных избранников.

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