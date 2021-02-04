У Кравчука назвали проблему, которая тормозит переговоры по Донбассу

Россия пытается сделать представителей "ЛДНР" субъектами переговорного процесса по Донбассу - Гармаш / УНИАН

Россия реализует действия по превращению переговоров по Донбассу в рамках ТКГ в процессе информационной войны, навязывая свой сценарий разрешения конфликта, который предусматривает ведение переговоров с представителями "ЛДНР". Москва видит, что ситуация на международной политической арене плохо складывается для россиян, поэтому пытается ускорить процессе урегулирования военной конфронтации в ОРДЛО. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, россияне искажают переговоры в Минском формате и в очередной раз пытаются урегулировать конфликт на базе своих интересов. Причем они пытаются объявить представителей отдельный районов Донецкой и Луганской областей участниками процесса в рамках ТКГ. Такой подход идет вразрез с документами.

"Россия превращает "минский" процесс в процесс информационной войны – не дипломатический и не политический процесс. Они пытаются навязать нам свои нарративы на этой площадке. То есть то, что сторонами конфликта являются ОРДЛО и Украина. Это последние полгода звучит на каждом заседании – что Россия не сторона переговоров, а посредник. Они уже договорились до того, что ОРДЛО объявляется членом ТКГ, хотя это полностью противоречит документам", - считает Гармаш.Читайте такжеРешение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение

Журналист указал, что РФ понимает сложность геополитической ситуации для российского государства, и поэтому пытается ускорить разрешение российско-украинской войны на Донбассе, но на своих условиях.

"И то, что сегодня происходит на Донбассе: интенсивная выдача российских паспортов, обсуждение закона о гражданстве, планы до 2025 года выдать всем жителям ОРДЛО паспорта "Л/ДНР", после чего может начаться изъятие украинских паспортов – все говорит о том, что Россия пытается нам навязать свой вариант решения конфликта. РФ старается надавить сейчас в том числе на руководство Украины, поставить его перед фактом, что либо вы сейчас соглашаетесь на наши условия, либо процесс становится необратимым, когда уже там будут российские граждане", - добавил он.

Журналист подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о неуверенности России, а блокировка телеканалов Медведчука – это уже реакция Украины.Читайте такжеТроянский конь на Донбассе: зачем РФ организовала форум с пропагандистами

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