У Кравчука назвали проблему, которая тормозит переговоры по Донбассу

Россия понимает, что геополитическая ситуация складывается не в пользу Москвы, отметил Сергей Гармаш.
Россия реализует действия по превращению переговоров по Донбассу в рамках ТКГ в процессе информационной войны, навязывая свой сценарий разрешения конфликта, который предусматривает ведение переговоров с представителями "ЛДНР". Москва видит, что ситуация на международной политической арене плохо складывается для россиян, поэтому пытается ускорить процессе урегулирования военной конфронтации в ОРДЛО. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш.
По его словам, россияне искажают переговоры в Минском формате и в очередной раз пытаются урегулировать конфликт на базе своих интересов. Причем они пытаются объявить представителей отдельный районов Донецкой и Луганской областей участниками процесса в рамках ТКГ. Такой подход идет вразрез с документами.
"Россия превращает "минский" процесс в процесс информационной войны – не дипломатический и не политический процесс. Они пытаются навязать нам свои нарративы на этой площадке. То есть то, что сторонами конфликта являются ОРДЛО и Украина. Это последние полгода звучит на каждом заседании – что Россия не сторона переговоров, а посредник. Они уже договорились до того, что ОРДЛО объявляется членом ТКГ, хотя это полностью противоречит документам", - считает Гармаш.Читайте такжеРешение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение
Журналист указал, что РФ понимает сложность геополитической ситуации для российского государства, и поэтому пытается ускорить разрешение российско-украинской войны на Донбассе, но на своих условиях.
"И то, что сегодня происходит на Донбассе: интенсивная выдача российских паспортов, обсуждение закона о гражданстве, планы до 2025 года выдать всем жителям ОРДЛО паспорта "Л/ДНР", после чего может начаться изъятие украинских паспортов – все говорит о том, что Россия пытается нам навязать свой вариант решения конфликта. РФ старается надавить сейчас в том числе на руководство Украины, поставить его перед фактом, что либо вы сейчас соглашаетесь на наши условия, либо процесс становится необратимым, когда уже там будут российские граждане", - добавил он.
Журналист подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о неуверенности России, а блокировка телеканалов Медведчука – это уже реакция Украины.Читайте такжеТроянский конь на Донбассе: зачем РФ организовала форум с пропагандистами
Новости Донбасса
- В оккупированном россиянами Донецке 28-29 января прошел форум "Русский Донбасс". На мероприятие прибыли известные российские журналисты, среди которых Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян. В ходе своего выступления Симоньян призвала Россию присоединить захваченную часть Донецкой и Луганской областей.
- На форуме опубликовали доктрину "Русского Донбасса", которая предусматривает установление боевиками контроля над всеми районами Донбасса и укрепление сотрудничества с Россией.
- Представитель Украины в ТКГ Денис Гармаш отметил, что такие действия свидетельствуют о намерении России урегулировать конфликт по абхазскому сценарию. Москва фактически присоединяет Донбасс, однако не будет включать ОРДЛО в состав своего государства.