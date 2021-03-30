У Кравчука обвинили ОБСЕ в нарушении Минских соглашений по Донбассу

ОБСЕ считает представителей ОРДЛО стороной переговоров по Донбассу - Гармаш / УНИАН

В рамках заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу во вторник, 30 марта, модератор от ОБСЕ проводил консультации с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это нарушение Минских соглашений, так как они не являются отдельной стороной переговоров, сказал в эфире телеканала Украина 24 делегат Донецка от переселенцев Сергей Гармаш.

По его словам, представители ОРДЛО являются консультантами в рамках ТКГ по ряду вопросов, а не отдельными субъектами переговорного процесса.

"К сожалению, ОБСЕ как модератор сегодня показала, что рассматривает как отдельную сторону переговоров, как отдельную делегацию представителей ОРДЛО. Хотя это противоречит минским соглашениям, в которых записано, что ТКГ - это Украина, Россия и ОБСЕ, а представители ОРДЛО всего лишь консультируют по узко очерченным темам переговоров", - уточнил Гармаш.Читайте такжеУ Путина сделали заявление в ответ на просьбу Зеленского по Донбассу

Также он добавил, что такие действия со стороны Организации можно расценить как нарушение Минских договоренностей.

"В этом переговорном процессе не всегда можно получить ответы на свои вопросы … на сегодня могу констатировать только нарушение со стороны ОБСЕ трехстороннего формата переговоров", - подчеркнул украинский переговорщик.

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