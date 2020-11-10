У Кравчука оценили шансы на договоренности с Россией по Донбассу

Россия подвергла критике план действий Украины по Донбассу, утверждает участник делегации Киева в ТКГ Сергей Гармаш.
Во вторник, 10 ноября, в рамках ТКГ по Донбассу обсуждался план действий Украины по урегулированию конфликта, однако некорректно говорить о том, что инициатива Киева была принята за основу. Россия раскритиковала предложение Украины.
Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, нельзя сказать, что план Киева был принят за основу. Российская сторона по-прежнему считает украинскую инициативу неприемлемой, а в ходе переговоров предложения Украины было подвержено критике.
"Я бы не сказал, что план принят за основу, корректнее говорить, что в основном сегодня обсуждался план Украины. Но как раз та сторона утверждает, что он не отвечает Минским соглашениям, поэтому говорить, что это обсуждение будет продуктивным, очень сложно. В основном обсуждался наш план, "та сторона" его активно критиковала", - полагает Гармаш.
Также он добавил, что план реализации Минских соглашений разрабатывается Трехсторонней контактной группой – задачей является создание общего алгоритма имплементации договоренностей.
При этом Украина и Россия по-прежнему придерживаются диаметрально противоположных позиций по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.Читайте такжеДонбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде Украины
"Я думаю, там будут совместные компромиссные позиции, если вообще это произойдет. Два плана, украинский и российский, настолько разные, что я не представляю, как их можно объединить в какой-то рабочий документ", - подчеркнул Гармаш.
Конфликт России и Украины на Донбассе
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября заявил о наличии у Киева алгоритма реализации Минских соглашений, который предполагает возвращение под контроль Украины границы на Донбассе и последующее проведение местных выборов в ОРДЛО.
- Кравчук считает, что если российские войска будут выведены с отдельных районов Донбасса в начале 2021 года, появится возможность проведения выборов в регионе уже в марте.
- В Кремле не поддерживают такую инициативу Киева и считают, что предложение украинской стороны противоречит Минским соглашениям.
- 10 ноября в пресс-службе делегации Украины в ТКГ сообщили об определенном прогрессе в переговорном процессе и принятии плана действий Киева по Донбассу за основу.