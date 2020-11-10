У Кравчука оценили шансы на договоренности с Россией по Донбассу

Российская сторона раскритиковала план Украины по Донбассу - Гармаш / УНИАН

Во вторник, 10 ноября, в рамках ТКГ по Донбассу обсуждался план действий Украины по урегулированию конфликта, однако некорректно говорить о том, что инициатива Киева была принята за основу. Россия раскритиковала предложение Украины.

Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, нельзя сказать, что план Киева был принят за основу. Российская сторона по-прежнему считает украинскую инициативу неприемлемой, а в ходе переговоров предложения Украины было подвержено критике.

"Я бы не сказал, что план принят за основу, корректнее говорить, что в основном сегодня обсуждался план Украины. Но как раз та сторона утверждает, что он не отвечает Минским соглашениям, поэтому говорить, что это обсуждение будет продуктивным, очень сложно. В основном обсуждался наш план, "та сторона" его активно критиковала", - полагает Гармаш.

Также он добавил, что план реализации Минских соглашений разрабатывается Трехсторонней контактной группой – задачей является создание общего алгоритма имплементации договоренностей.

При этом Украина и Россия по-прежнему придерживаются диаметрально противоположных позиций по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.Читайте такжеДонбасс не получит особый статус: Кравчук заговорил о распаде Украины

"Я думаю, там будут совместные компромиссные позиции, если вообще это произойдет. Два плана, украинский и российский, настолько разные, что я не представляю, как их можно объединить в какой-то рабочий документ", - подчеркнул Гармаш.

Конфликт России и Украины на Донбассе