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У Шольца не хотят связывать СП-2 с российской агрессией

17 декабря 2021, 17:49
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Правительтво Германии считает газопровод исключительно экономическим проектом.

Олаф Шольц
Команда Олафа Шольца приняла неожиданную позицию / Reuters/Fabrizio Bensch

Новое германское правительство считает проект Северный поток-2 чисто экономическим, не видя в нем "политической составляющей".

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт на брифинге в пятницу, 17 декабря, пишет Укринформ.

"Речь идет об административно-правовом вопросе, который решается в соответствии с правом и законом, нет никакого политического влияния... Все делается на основе административно-правовых критериев, и нет связи с какими-либо другими вещами", - заявил Гебештрайт тем самым ответив на вопрос, влияет ли на процесс сертификации газопровода ситуация вокруг Украины.

По его словам, проект был одобрен на законных основаниях.

Спикер также привел высказывания канцлера Олафа Шольца по результатам саммита ЕС, который ранее заявил, что Северный поток-2 является "проектом частного сектора, который продвинулся до такой степени, что на сегодняшний день имеется утвержденный газопровод, и остался решить частичный вопрос относительно того, насколько он отвечает критериям энергетического закона европейских стран по анбандлингу".

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"Этот вопрос власти Германии решают абсолютно аполитично, хотя и консультируются со многими людьми, процесс продолжается", - заявил тогда Шольц.

Кроме того, он считает, что этот вопрос не связан с темой обсуждения ЕС о недопущении нарушения со стороны России территориальной целостности Украины.

"Мы будем и дальше чувствовать ответственность за то, чтобы транзит через Украину работал, и чтобы сама страна могла хорошо развиваться", - добавил Шольц.

Между тем, во время правления Ангелы Меркель о газопроводе долгое время говорили как об "экономическом проекте", однако впоследствии она сама признала, что в нем есть "политическое измерение".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон достигли договоренности о продолжении переговоров по Донбассу в рамках нормандского формата и обеспечении реализации решений, который были приняты по итогам декабрьского саммита в Париже 2019 года. Лидеры трех государств намерены предпринять реальные меры для урегулирования конфликта и призвали Россию к конструктивной работе в данном направлении.

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