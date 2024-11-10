"У тебя осталось 38 дней": сын Трампа внезапно набросился на Зеленского

Сын Дональда Трампа угрожает прекращением помощи Украине.

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Сын Трампа обратился к Зеленскому / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Сын победившего на выборах в США Дональда Трампа внезапно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с циничным заявлением. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Дональд Трамп-младший заявил, что Зеленский "потеряет помощь" через 38 дней, когда официально будет утверждена победа Трампа-старшего.

"У тебя осталось 38 дней до потери помощи", — насмешливо написал сын Трампа. видео дня

Сын Трампа обратился к Зеленскому / фото: скриншот

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшее время в Украину поступят более 500 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS от США, которые обеспечат оборонные потребности Киева до конца 2024 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного представителя администрации Джо Байдена.

Политолог Максим Несвитайлов считает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Байден все еще имеет возможность осуществить несколько важных шагов в поддержку Украины. Он отмечает, что сейчас есть шанс на решительные решения по войне.

Однако военный эксперт Иван Киричевский из Defense Express отметил, что, независимо от результатов выборов, Соединенные Штаты, вероятно, будут вынуждены сократить объемы военной помощи для Украины.

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