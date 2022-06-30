У Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на границы 24 февраля - Джонсон

У Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на границы 24 февраля / president.gov.ua

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинские власти имеют реалистичный план, который может изменить течение войны.

Отвечая на вопрос о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о завершении войны до зимы, британский премьер заявил, что оносится к этому положительно, пишет "ТСН".

Борис Джонсон согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение, в частности реактивные системы залпового огня, "имеющие особое значение".

"И я поражен тем, как украинцы эффективно учатся их использовать", – заметил премьер Британии.

Читайте такжеДжонсон пояснил, почему не стоит бойкотировать саммит G20 из-за Путина"Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на те границы, где они были до 24 февраля 2022 года. А это – именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь", – подчеркнул Джонсон.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает,что если бы во главе РФ была женщина, то войны России против Украины можно было бы избежать. Нынешнего хозяина Кремля Джонсон назвал примером "токсичной маскулинности", а "спецоперацию" Путина - "безумной мачо-войной".

Ранее Борис Джонсон пообещал, что Великобритания и Франция усилят военную поддержку Украины. Это укрепит позиции государства в войне против России и в предстоящих переговорах.

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