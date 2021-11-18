Удар по СП-2, авиация и корабли в Черном море: Кулеба назвал план Украины и Запада в борьбе с РФ

Запад готов поддержать Украину не только словом, но и делом - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев и Запад работают над комплексным трехуровневым планом по сдерживанию агрессии России. Речь идет о дипломатии, серьезных экономических санкций, включая жесткие ограничения в отношении Северного потока-2, а также предоставлении Украине дополнительных вооружений и усиления военного присутствия в воздушном и на водном пространстве в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что сейчас Россия показывает свою готовность к запуску любых сценариев против украинского государства, включая военные. Киев ведет переговоры с Западом о конкретных действиях, направленных на сдерживание Москвы от опасных действий.

Читайте такжеБитва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по Киеву"Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии, включая военные. Поэтому речь идет не об "опасениях", а о вполне реалистичной оценке угроз. Именно поэтому в Вашингтоне и Брюсселе я говорил с партнерами уже совсем не о том, есть ли угроза, или ее нет. Мы говорили о конкретных действиях и конкретном пакете сдерживания РФ от военных авантюр и дальнейших агрессивных действий", - отметил Кулеба.

План Украины и Запада по сдерживанию агрессии России

Дипломатический уровень – представители стран Запада должны публично и непублично высказываться в поддержку Украины в условиях давления России

Экономический: в случае новой военной агрессии против России должны быть введены новые серьезные экономические санкции, которые будут включать и ограничения против Северного потока-2

Военно-оборонительный уровень предусматривает укрепление обороноспособности Украины при помощи Запада. Киев получает дополнительное оружие, а западные страны усиливают свое военное присутствие в воздухе и на воде в Черном море.

По его словам, проводится работа в том направлении, чтобы у Кремля не было намерений идти на какие-либо военные маневры против Украины. Причем Запад готов поддерживать Киев не только на словах.

"Мы работаем над тем, чтобы консолидировать такой уровень международной поддержки Украины, чтобы у Москвы в принципе не было желания даже начинать любые военные авантюры. По итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, я убежден, что нам это удается. Партнеры готовы поддерживать нас не только словом, но и делом", - объяснил Кулеба.

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Глава МИД акцентировал внимание на том, что Украина и международное сообщество работает над трехуровневым планом сдерживания России. Первый уровень – это дипломатия, на Западе должны делать различные заявления о поддержке Киева. На втором уровне включаются серьезные экономические санкции, включая проект Газпрома Северный поток-2.

"Второй уровень - экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект "Северный поток-2", - уточнил КулебаЧитайте такжеУгроза военного вторжения России в Украину: Швеция готова отправить войска на подмогу Киеву.

Третий уровень, утверждает министр, это военно-оборонительный вопрос. Украина ставит перед собой цель укрепить свою обороноспособность при помощи Запада. Киеву планирует получить дополнительное вооружение и укрепить взаимодействие разведок. При этом Украина ожидает усиление военного присутствия западного мира в воздушном и водном пространствах в Черном море.

"Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали сведения, которые свидетельствуют об усилении военного присутствия российских войск у границ Украины. Были обнародованы и соответствующие спутниковые снимки.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что блок безопасности Запада фиксирует серьезную военную силу РФ у границ Украины. По его словам, у Москвы есть значительные ресурсы, чтобы пойти войной против украинского государства.

Журналисты британской газеты Financial Times указали, что у спецслужб стран западного мира есть информация, согласно которой сейчас вероятность военного вторжения России в Украину является высокой. Сведения подтвердили и в украинском министерстве обороны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ник Картер не исключил сценария, при котором из-за ситуаций с Украиной и миграционного кризиса у границ Польши может произойти военное столкновение НАТО и России.