"Углубляет и удваивает ставки": в США не видят признаков, что Путин готов закончить войну дипломатически

Энтони Блинкен / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин не собирается заканчивать войну по дипломатическому пути.

В интервью CNN он отметил, что Штаты хотели бы видеть признаки того, что президент Путин готов дипломатически положить конец этой агрессии.

"Сейчас мы этого не видим. Он разговаривал по телефону с президентом Франции Макроном несколько дней назад, и, судя по всему, по словам французов, он углубляет и удваивает ставки", - сказал Блинкен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел 6 марта телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он выразил свою обеспокоенность рисками для ядерной безопасности, и призвал Путина остановить военные действия.

Также сообщалось, что на Банковой заявили, что президент Владимир Зеленский готов лично встретится с президентом РФ Путиным. Отмечается, что президент Зеленский выразил готовность к прямым переговорам.

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