Макрон призвал путина прекратить войну в Украине / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон провел 6 марта телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он выразил свою обеспокоенность рисками для ядерной безопасности, и призвал Путина остановить военные действия, информирует сайт правительства Франции.

Эммануэль Макрон выразил Владимиру Путину свою серьезную обеспокоенность рисками для ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий в результате российского военного вторжения на Украину и необходимость принятия конкретных мер для ответа на них.

Также он подчеркнул абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок, безопасность и сохранность которых должны быть гарантированы в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии и предложениями его генерального директора.

Сообщается, что Путин согласился с тем, что работу в этом направлении должно без промедления взять на себя МАГАТЭ.

Эммануэль Макрон отметил, что важно в этом направлении обеспечить работу под руководством компетентных украинских органов.Президент Франции также призвал к соблюдению международного гуманитарного права, защите гражданского населения и доставке помощи. Он напомнил о важности переговорного решения, полностью приемлемого для украинцев.

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Также он воспользовался этим разговором, чтобы выразить свою озабоченность в связи с возможным нападением на город Одесса.

Напомним, спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не смогут закрыть украинское небо, потому что это может создать потенциал для войны с Россией.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что украинские военные тренировались на советских МИГах и других боевых самолетах. У его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.

Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.

В то же время бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол США при НАТО Курт Волкер допустил, что бесполетная зона над Украиной возможна - по его мнению, это можно сделать сначала над Киевом и Западной Украиной чтобы предотвратить атаки против гражданского населения и критической инфраструктур.