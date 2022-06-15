"Украина была, есть и будет": Подоляк закрыл рот "закомплексованному Медведеву"

Подоляк прокомментировал заявление Медведева/ Reuters, ОПУ

Украина была, есть и продолжит свое существование, а Дмитрий Медведев лишь пытается самоутвердиться, "брызгая ядом в Украину или угрожая миру". Так отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на дерзкое заявление заместителя председателя российского Совбеза, который поставил под сомнение дальнейшее существование Украины.

Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами".

"Если бы российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев за 2 года – вопрос", - написал Михаил Подоляк.

Подоляк отреагировал на дерзкое заявление Медведева / скриншот

Как известно, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал просьбу предоставить Украине газ по ленд-лизу и предположил, что за два года Украина может прекратить свое существование.

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Напомним, ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что война России против Украины закончится возвращением всех украинских территорий. По его словам, украинские силы как минимум до конца текущего года должны зайти в Крым.

После этого заявления Медведев разразился угрозами в адрес Украины. Российский чиновник назвал, мол, "прямым хамством в адрес России" планы Украины по возвращению захваченного Крыма. По его словам, полуостров Москва якобы не собирается отдавать, так как это станет "национальной изменой".

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