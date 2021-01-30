Украина добилась успехов в ПАСЕ: в Раде объяснили ситуацию с Россией

Правки россиян в ПАСЕ против украинского языка провалились / Ellen Wuibaux/Council of Europe

В процессе подтверждения Парламентской ассамблеей Совета Европы полномочий российской делегации были учтены правки Украины, в которых перечислены все нарушения России. При этом украинская делегация подняла вопрос захваченных россиянами Крыма и Донбасса.

Об этом заявила председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире телеканала Украина 24, комментируя попытку обжалования полномочий делегации РФ в рамках организации.

По ее словам, делегация Украины указала, что РФ нарушает главный принцип совета Европы, которым является верховенство закона, перечислив все незаконные действия российских властей, включая политику на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе.

"Мы полностью перечислили эти нарушения, ряд резолюций, больше 10. Мы говорили не только о нарушении прав человека, мирных собраний в самой России, но и подняли вопрос оккупированных Крыма и Донбасса. Для нас было важно получить документ", - уточнила Мезенцева.Читайте такжеКулеба презрительно отреагировал на решение ПАСЕ по России

Кроме того, парламентарий напомнила, что возвращение делегации России в ПАСЕ в 2019 году стало неполной мерой, так как отсутствие полномочий у делегации не лишает права депутатов на голосование и выступления.

Как пояснила политик, Украина добилась получения правильного документа, в котором описаны все нарушения со стороны России. Инициативу поддержали Турция, Сан-Марино, Швеция, Швейцария и другие страны. Турецкая республика согласилась принимать участие в Крымской платформе в рамках ОБСЕ. Правки россиян о якобы ущемлении прав русскоязычного населения также провалились.

"Если открыть документ, на первой же странице написано, что ассамблея не признает прогресс в отношениях с Россией, и диалог должен продолжаться для того, чтобы на нее давить", - подчеркнула Мария Мезенцева.Читайте такжеВ Слуге народа назвали главную причину, почему делегацию России оставили в ПАСЕ

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