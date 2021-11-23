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Украина готова к выводу Северного потока-2 из-под удара: Нафтогаз поставил жесткие условия России

23 ноября 2021, 17:23

Нафтогаз поддерживает новые санкции США против российской магистрали СП-2, сказал Юрий Витренко.

Юрий Витренко
Санкции против Северного потока-2 могут быть сняты только после того, как Россия начнет действовать в рамках правил игры на энергетическом рынке Европы - Витренко / УНИАН

Для того чтобы санкции против Северного потока-2 были отменены, Россия должна играть на рынке по цивилизованным правилам игры и придерживаться законодательства Евросоюза. Москве следует прекратить использовать газ в качестве политического оружия или элемента военной угрозы. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что государственная компания поддерживает санкции США против российского энергетического проекта Северный поток-2. Ограничения следует снять только после того, как Россия примет правила игры Европы на энергетическом рынке.Читайте такжеЖесткое условие Германии по Северному потоку-2: у Путина заявили, что Россия выполнит все требования

"Они могут быть сняты или пересмотрены только в случае, когда Россия будет играть по правилам и будет придерживаться европейского законодательства, не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать его как товар, перестанет использовать газ для политического давления или как элемент военной угрозы", - подчеркнул Юрий Витренко.

Напомним, ранее в США объявили о расширении санкций против российского газопровода Северный поток-2. Речь идет об ограничениях в отношении двух суден и одной компании, задействованных в строительстве трубопровода.

Приостановка сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) приняло решение о приостановке реализации процедуры сертификации компании-оператора газопровода Северный поток-2.

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В ФСА свое решение мотивировали тем, что структура собственности проекта не соответствует требованиям законодательства Германии.

Регулятор требует, чтобы Nord Stream AG зарегистрировала на территории ФРГ компанию, которая соответствовала бы национальному законодательству, и стала владельцем участка трубы, проходящего по Германии.

Причем до тех пор, пока Nord Stream AG не выполнит требований регулятора, сертификацию СП-2 не возобновят.

В Нафтогазе сказали, что Газпром пытается зарегистрировать дочернюю компанию в Германии, которая должна стать оператором только немецкого участка трубы Северный поток-2. В госкомпании назвали такую попытку "юридическим трюком". Как полагает НАК Юрий Витренко, данная инициатива – это "насмешка" над Европой.

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