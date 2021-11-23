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США ввели новые санкции против Северного потока-2: в Москве их назвали "недопустимыми"

23 ноября 2021, 09:06
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В настоящее время США уже ввели санкции против 17 судов и 8 человек в связи с "Северным потоком-2".

Северный поток-2
Санкции ввели против двух судов и одной компании / Reuters

Вашингтон объявил расширение санкционного пакета против причастных к реализации российского проекта "Северный поток-2". Санкции будут введены против двух суден, которые вели строительство газопровода, и одной компании.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на сайте ведомства. Против Transadria Ltd будут введены санкции, а ее судно Marlin будут идентифицировать как заблокированную собственность в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA).

Он подчеркнул, что всего администрация США уже наложила санкции на 8 лиц и определила 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA в связи с "Северным потоком-2". Блинкен отметил, что США выступают против СП-2 и продолжают работать с Германией, союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, которые газопровод несет Украине, странам НАТО и ЕС.

Реакция России

Российский посол в США Анатолий Антонов в комментарии РБК-Россия назвал "диалог через санкции" с Соединенными Штатами "недопустимым" и нарушающим международное право."

"Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", – сказал дипломат.

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Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ (немецкий регулятор, - ред.) во вторник, 16 ноября, приостановило сертификацию компании-оператора газопровода Северный поток-2.

Причиной остановки сертификации в Германии назвали несоответствие структуры собственности проекта Северный поток-2 национальному немецкому законодательству.

Регулятор требует, чтобы компания Nord Stream AG адаптировала под законы Германии компанию, созданную для управления немецким участком газопровода СП-2. Либо следует зарегистрировать новую компанию по законам ФРГ. Новое юридическое лицо должно стать владельцем того участка магистрали, который проходит по территории Германии.

В ФСА подчеркнули, что до тех пор, пока Газпром не выполнит данное требование, сертификация магистрали Северный поток-2 возобновлена не будет.

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