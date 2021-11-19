Удар Германии по Северному потоку-2 – это часть сделки: в США объявили о требовании к России по газу

В ФРГ обещали действовать строго по ситуации с запуском Северного потока-2, - Квин / Reuters

В Вашингтоне видят в приостановке процесса сертификации Северного потока-2 выполнение Берлином сделки США и Германии по трубопроводу Газпрома. Россия периодами использует газ в качестве политического оружия, в то время как Штаты хотели бы, чтобы Москва относилась к энергетике исключительно как к бизнесу. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Как сообщает Укринформ, американский дипломат сказала о том, что Вашингтон воспринимает приостановку сертификации СП-2 в контексте выполнения Германией сделки по российской магистрали. В Берлине обещали действовать по всей строгость регуляторных требований Европейского Союза.Читайте такжеЖесткое условие Германии по Северному потоку-2: у Путина заявили, что Россия выполнит все требования

"Поэтому мы рассматриваем эти недавние действия как имплементацию обещания Германии жестко применять все необходимые требования. Мы рассматриваем это как положительный шаг, как то, что немецкий регулятор серьезно относится к соглашению и действует соответственно", - отметила Квин.

По ее словам, в Вашингтоне хотели бы видеть отношение России к энергетике исключительно в качестве бизнеса, а не как к инструменту политического давления.

"Использует Россия энергетику в качестве оружия или нет – нет сомнений, что она использует ее в качестве инструмента. Давайте сформулируем так. Иногда этот инструмент используется не последовательно, не в соответствии с международными нормами и практиками. Думаю, мы бы все хотели видеть, чтобы Россия относилась к энергетике как к любому международному бизнесу и применяла приемлемые практики", - подчеркнула Кристина Квин.

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Сделка США и Германии по Северному потоку-2

Вашингтон и Берлин 21 июля достигли сделки по газопроводу Северный поток-2. Договоренности предполагают компенсации Украине за потерю основных объемов транзита газа в Европу и "страховку" от проблем в сфере безопасности. Германия должна обеспечить продление контракта Газпрома и Нафтогаза на прокачку топлива еще на 10 лет и ввести национальные санкции против России в случае использования Москвой газа как политического оружия.Читайте такжеШантаж Европы из-за СП-2 и дефицит газа: Европе зимой грозят веерные отключения света

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что американо-немецкая декларация по СП-2 не гарантирует Киеву продолжения транзита российского газа в Европу. По его словам, нельзя уверенно говорить о том, что прокачка топлива в ЕС сохранится после 2024 года.

В августе Германия назначила спецпредставителя по транзиту газа через Украину Георга Вальдерзее. Берлин начал работу над оказанием содействия в продлении договора Газпрома и Нафтогаза на прокачку топлива. Ожидается, что контракт должны подписать на срок до 10 лет.

Приостановка сертификации Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии, которое является немецким регулятором, 16 ноября приостановило процесс сертификации компании-оператора газопровода Северный поток-2.

Причиной тому немецкая сторона назвала несоответствие структуры собственности проекта СП-2 национальному законодательству.

Согласно требованиям регулятора, Nord Stream AG должна создать на территории ФРГ компанию, которая будет управлять немецким участком газопровода Северный поток-2. Компанию следует зарегистрировать по немецкому законодательству и передать ей в собственность часть трубы, которая идет по Германии.

В Берлине подчеркнули, что сертификация СП-2 не возобновится до тех пор, пока россияне не выполнят вышеуказанное требование.

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