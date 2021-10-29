Бизнесу ФРГ не нужна Украина и ее ГТС, однако США и силы на Западе будут бить по СП-2, – эксперт

В ФРГ на местном и региональном уровне заинтересованы в запуске газопровода Северный поток-2, - эксперт / Reuters

Судьба Украины и ее газотранспортной системы вряд ли представляет существенный интерес для бизнеса Германии, в то время как газопровод Северный поток-2 рассматривается как выгодный проект. Однако последнее слово по трубе Газпрома еще не сказано – на Западе есть силы, которые будут противостоять трубопроводу. Об этом заявил немецкий политолог Андерс Аслунд.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что если Россия рассматривает Северный поток-2 как политический проект, то для немецкого бизнеса трубопровод Газпрома – это, в первую очередь, выгодная бизнес-модель. На местном и региональном уровне в ФРГ есть группа интересов, которых интересует запуск российской магистрали, а не Украина и ее транзит.Читайте такжеПодача газа без разрешения обернется ударом по СП-2: Германия поставила условие проекту Газпрома

"Ну, во-первых, тут нужно сказать, что со стороны России – это не коммерческий проект, но, со стороны Германии – коммерческий. Там есть просто фирмы, которые от него выигрывают. Есть местные и региональные власти, которые что-то получают от него – инвестиции, рабочие места, налоговые доходы. Поэтому там есть просто большая группа интересов, которых судьба Украины и украинской ГТС не очень интересует. Поэтому не стоит тут ожидать каких-то больших изменений", - сказал Аслунд.

Впрочем, по его словам, есть силы со стороны Европы и США, которые продолжат противостоять Северному потоку-2. Поэтому ситуация с газопроводом быстро решена не будет.

"Я думаю, что последнее слово касательно "Северного потока-2" еще не сказано. Как на европейском уровне, так и со стороны США есть значимые силы, которые против него и дальше будут действовать. Поэтому я не ожидаю какого-то быстрого решения всего этого", - подчеркнул Андреас Аслунд.

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Позиция Германии по Северному потоку-2

В ФРГ неоднократно на высшем политическом уровне заявляли о поддержке запуска российского газопровода Северный поток-2. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно говорила об этом, однако подчеркивала, что транзит газа через Украину должен продолжаться и после того, как введут в эксплуатацию магистраль Газпрома.

Лидер победившей на выборах в Бундестаг Социал-демократической партии, кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц ранее говорил о том, что сделка Германии и США по Северному потоку-2, предусматривающая обязательства перед Украиной, должна быть выполнена. По его словам, нужно обеспечить транзит российского газа через украинскую ГТС и в будущем.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 октября обвинил Германию в том, что в резком падении цен на газ в ЕС виноват и Берлин. По его мнению, поддержка немецкой стороной проекта СП-2 внесла свой вклад в развитие газового кризиса в Европе.

Германия проводит сертификацию Северного потока-2, которая началась 8 сентября. В Министерстве экономики и энергетики вынесли вердикт о том, что работа трубопровода Газпрома в будущем не принесет угрозу энергетической безопасности ФРГ и стран ЕС. Отчет уже передан немецкому регулятору, работающему непосредственно над процессом предоставления СП-2 документов для запуска.