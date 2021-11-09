"Украина не платит по счетам": в ФРГ резко ответили на планы Киева о сертификации СП-2

В ФРГ оценили шансы на сертификацию Северного потока-2 / Reuters

В Германии прокомментировали намерения Украины принять участие в сертификации газопровода Северный поток-2.

Глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст считает, что Украина не должна принимать участие в его сертификации, пишет РБК.

Он также критически оценил роль Украины подчеркнув, что ее единственной задачей является оплата счетов за газ.

"Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? Отойдем от темы газа. Если кто-то продает воздушные шары, то тот, кто их покупает, должен заплатить. Но, согласно этой сделке, американцы считают, что если Украина не платит за воздушные шары, то никто не должен их покупать у этого продавца. В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать. Проблем нет, если платить по счетам", - говорит немецкий политик.

Такого же мнения он придерживается насчет Польши.

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"Почему мы должны принимать ее (Польшу, - ред.) во внимание? Простите, Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей", - добавил Эрнст.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 21 июля США и Германия договорились о сделке по газопроводу Северный поток-2. Согласно заявлению сторон, Вашингтон отказывается от санкций против российского трубопровода, а Германия должна гарантировать продление договора Газпрома и Нафтогаза на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

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Палата представителей Конгресса США утвердила поправки, а позже и проголосовала за оборонный бюджет государства на будущий год. Документ предусматривает обязательства для президента Джо Байдена ввести санкции против всех участников проекта Северный поток-2 в 15-дневный срок после вступления нормы в силу. Ожидается версия оборонного бюджета со стороны Сената. Если обе палаты проголосуют закон, документ отправят на подпись президенту Байдену.

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