"Ждите армию России": в Польше резко высказались о запуске Северного потока-2

Северный поток-2 / Reuters

В Польше возникло новое опасение относительно того, как Россия может использовать газопровод Северный поток-2 против Европейского Союза.

Как заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогу встречи советников по национальной безопасности стран-членов НАТО глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, Северный поток – 2 может стать поводом для увеличения военного присутствия России в Балтийском море.

"В ходе двусторонних встреч (в НАТО. – ред.) мы говорили о безопасности в регионе Балтийского моря в контексте завершения строительства газопровода Северный поток-2. Это критическая инфраструктура, что дает подтекст для увеличения военного присутствия России в регионе Балтийского моря", – сказал Солох.

Отметим, на сегодняшний день именно Польша остро поднимает вопрос угрозы со стороны российского проекта Северный поток-2 всей Европе, в то время как Германия настаивает на скорейшем запуске этой газотранспортной системы.

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Строительство и запуск Северного потока-2

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2. По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.

США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.